Карантинные выплаты: как получить 8 тысяч для ФЛП
До 31 декабря ФЛП могут получить еще одну помощь от государства в размере 8 тысяч гривен. Речь идет о предпринимателях, пострадавших от карантинных ограничений с февраля 2021 года.
Источник:Дия
Из этих 8 тысяч ФЛП не придется платить налоги ни предпринимателю, ни наемным работникам. Подать заявку на получение помощи необходимо в течение 30 дней с момента усиления в регионе карантина.
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Получить помощь можно 2 способами:
- через мобильное приложение "Дия";
- через портал "Дия".
Как получить помощь через приложение
- Авторизоваться в приложении "Дия". Это можно сделать через Приват24, Monobank, или BankID НБ.
- В разделе "Услуги" выбрать "Получить помощь".
- Тогда "Дия" проверит все данные в реестре застрахованных лиц пенсионного фонда Украины. Целью является убедиться, что они соответствуют условиям получения помощи.
- Следующий шаг – ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Узнать его можно на сайте Министерства и комитета цифровой трансформации.
- Далее следует ожидать оповещения о проработке заявления.
Как получить помощь через портал
- Зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дия" в кабинете гражданина. Это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Услуги" нужно выбрать "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
- Далее "Дия" автоматически проверит все данные в реестре застрахованных лиц пенсионного фонда Украины.
- Впоследствии придется подтвердить текущее место работы.
- Следующий шаг – номер своего гривневого счета в формате IBAN.
- Тогда стоит проверить и отправить заполненное заявление.
- Завершающий этап – ожидать уведомления о начислении выплат.
Обратите внимание! Ознакомиться со списком людей, которые могут получить 8 тысяч от государства, можно здесь.
Помощь ФЛП от государства: главное
- 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.
- Повторные выплаты ввели после поручения президента Владимира Зеленского.
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