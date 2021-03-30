До 31 декабря ФЛП могут получить еще одну помощь от государства в размере 8 тысяч гривен. Речь идет о предпринимателях, пострадавших от карантинных ограничений с февраля 2021 года.

Из этих 8 тысяч ФЛП не придется платить налоги ни предпринимателю, ни наемным работникам. Подать заявку на получение помощи необходимо в течение 30 дней с момента усиления в регионе карантина. Заметьте ФЛП при выходе на пенсию смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, – Лазебная Получить помощь можно 2 способами: через мобильное приложение "Дия";

через портал "Дия". Как получить помощь через приложение Авторизоваться в приложении "Дия". Это можно сделать через Приват24, Monobank, или BankID НБ.

В разделе "Услуги" выбрать "Получить помощь".

Тогда "Дия" проверит все данные в реестре застрахованных лиц пенсионного фонда Украины. Целью является убедиться, что они соответствуют условиям получения помощи.

Следующий шаг – ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Узнать его можно на сайте Министерства и комитета цифровой трансформации.

Далее следует ожидать оповещения о проработке заявления. Как получить помощь через портал Зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дия" в кабинете гражданина. Это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" нужно выбрать "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

Далее "Дия" автоматически проверит все данные в реестре застрахованных лиц пенсионного фонда Украины.

Впоследствии придется подтвердить текущее место работы.

Следующий шаг – номер своего гривневого счета в формате IBAN.

Тогда стоит проверить и отправить заполненное заявление.

Завершающий этап – ожидать уведомления о начислении выплат. Обратите внимание! Ознакомиться со списком людей, которые могут получить 8 тысяч от государства, можно здесь. Помощь ФЛП от государства: главное 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.

Повторные выплаты ввели после поручения президента Владимира Зеленского.