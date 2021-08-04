Большая часть украинцев считает, что дела в стране идут в неправильном направлении

В июле на 4,7% больше украинцев начали думать, что дела в Украине идут в неправильном направлении, против июня. ТОП проблемами респонденты считают войну в Донбассе, коррупцию, безработицу и коммунальные тарифы.

Как обстоят дела в Украине

68,7% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, против 64% в июне;

16,1% – считают, что они идут в правильном направлении, против 20% в июне.

15,2% – затруднились с ответом.

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ТОП проблем для Украины

Организаторы опроса решили также узнать, что для Украины, по мнению населения, ныне является ТОП проблемами. Поэтому, украинцы могли выбрать из предложенных вариантов, а в ТОП-3 вошли следующие позиции:

война в Донбассе – 63,9% респондентов относят проблему в ТОП-3, а 27,9% считают проблемой №1, отметили в КМИС;

коррупция – 56,3% Украинские;

безработица – 44%.

ТОП проблем для Украины, по мнению населения / Скриншот инфографики КМИС

Как украинцы относятся к политике Зеленского

По субъективным ощущениям 47,6% респондентов считают, что против лета 2020 году они и их семья сейчас живут хуже. 20,7% украинцев считают, что через год они и их семья будут жить лучше, однако на ухудшение ожидают 31,3% опрошенного населения.

В июле по сравнению с июнем стало больше тех, кто не одобряет деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

56,1% – не одобряет деятельность Зеленского;

29,3% – одобряет, однако, стоит напомнить, что еще в июне текущего года 34,1% украинцев одобряли деятельность Зеленского;

14,6 – не определились, или отказались отвечать на вопросы.

Проведение досрочных выборов

43,2% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов,

48,7% – досрочных парламентских выборов.

Поддерживают ли украинцы проведения досрочных выборов / Скриншот инфографики КМИС

Как проводился опрос

КМИС проводил опрос методом личного интервью с 24 июля по 1 августа 2021 года. Всего было опрошено 2 028 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5, не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.