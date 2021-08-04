Как обстоят дела в Украине
- 68,7% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, против 64% в июне;
- 16,1% – считают, что они идут в правильном направлении, против 20% в июне.
- 15,2% – затруднились с ответом.
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ТОП проблем для Украины
Организаторы опроса решили также узнать, что для Украины, по мнению населения, ныне является ТОП проблемами. Поэтому, украинцы могли выбрать из предложенных вариантов, а в ТОП-3 вошли следующие позиции:
- война в Донбассе – 63,9% респондентов относят проблему в ТОП-3, а 27,9% считают проблемой №1, отметили в КМИС;
- коррупция – 56,3% Украинские;
- безработица – 44%.
ТОП проблем для Украины, по мнению населения / Скриншот инфографики КМИС
Как украинцы относятся к политике Зеленского
В июле по сравнению с июнем стало больше тех, кто не одобряет деятельность президента Украины Владимира Зеленского.
- 56,1% – не одобряет деятельность Зеленского;
- 29,3% – одобряет, однако, стоит напомнить, что еще в июне текущего года 34,1% украинцев одобряли деятельность Зеленского;
- 14,6 – не определились, или отказались отвечать на вопросы.
Проведение досрочных выборов
Поддерживают ли украинцы проведения досрочных выборов / Скриншот инфографики КМИС
Как проводился опрос
КМИС проводил опрос методом личного интервью с 24 июля по 1 августа 2021 года. Всего было опрошено 2 028 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5, не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.