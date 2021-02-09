Двое из трех украинцев недовольны экономической ситуацией в стране и считают ее плохой. Подробнее читайте в материале Экономики 24.

Мысли украинцев

Согласно опросу Центра Разумкова относительно экономической сферы:

69% оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую";

26% — как "не плохую и не хорошую";

только 2% — как "хорошую" или "очень хорошую".

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Стоит заметить, что лишь 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% же придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. Также согласно опросу, украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере, отмечают в Центре Разумкова.

Вопросы украинцам ставили относительно следующих сфер:

экономической ситуации в стране,

благополучия семей,

доверия к политикам,

электоральная ориентация граждан.

доверие и поддержка действующего правительства.

Экономическая сфера

Прогнозы украинцев на ближайшие 3 месяца

Лишь 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. 32% же считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится. Так 48% и 53% украинцев не ожидают изменений в сфере экономики и благосостояния.

Вместе с тем важно отметить, что ожидания изменений в экономической сфере является менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года. Так в декабре 2021 года в стране в течение ближайших 3 месяцев 41% опрошенных ожидали ухудшения, а ухудшение благосостояния семьи — 32%.

16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% — что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 20% — что не способна их преодолеть.

Уровень благополучия

Уровень благосостояния семьи граждан Украины, согласно опросу в 2021 году, был оценен значительно лучше, чем сфера экономики: 43% оценили его как "очень" или "достаточно" плохой, 46% — как "не плохой и не хороший", 7% — как "хороший" или "очень хороший".

Ожидания изменений в ближайшие 2—3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются и находятся в диапазоне от 19 до 25%,

— отметили в Центре Разумкова.

Доверие к политикам

Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Относительно рейтинга Президента Украины и Премьер-министра, центр предоставил следующую статистику:

Зеленскому доверяют 26,5%, не доверяют – 65,5%

Шмигалю доверяют 8%, не доверяют – 71,5%

Электоральная ориентация граждан

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа", отметили в Центре Разумкова, поскольку за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

Так в ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов Президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков. Владимир Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре стал бы победителем президентских выборов. Поэтому главнокомандующий в стране не изменился бы, хоть и уровень доверия граждан к политику значительно упал.

Доверие и поддержка действующего правительства

Согласно опросу, 54% респондентов поддержали бы отставку правительства и лишь 28% были бы против этого. О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и проведения досрочных выборов в Верховную Раду готовы поддержать 52% опрошенных респондентов. О досрочном прекращении полномочий Президента Украины и проведения досрочных президентских выборов поддержали бы 49% опрошенных украинцев.

Как проводился опрос

Опрос провели от 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью "лицом к лицу". В процессе опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.