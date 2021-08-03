650 миллиардов от МВФ на восстановление экономики: как их распределят между странами

С начала пандемии коронавируса Международный валютный фонд уже предоставил заем 85 странам, общая сумма которой составляет около 130 миллиардов долларов. Также, недавно Совет МВФ одобрил дополнительное выделение средств для поддержки мировой экономики.

МВФ выделит средства в форме специальных прав заимствования (СПЗ/SDR) на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов (около 456 миллиардов СПЗ). В издании The Economist считают, что это большой шаг в правильном направлении. Однако, учитывая серьезность пандемии и возможности МВФ с кредитным потенциалом в 1 триллион долларов, можно было ожидать большего.

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Как распределят СПЗ и когда их ждать

, что распределение СПЗ – привычный инструмент для борьбы с кризисом. Так в 2009 году МВФ выделил СПЗ, которые были эквивалентны 250 миллиардам долларов.

2 августа Совет управляющих МВФ одобрил выделение из резерва 650 миллиардов долларов для ликвидности мировой экономики, однако, общее распределение СПЗ заимствования вступит в силу 23 августа 2021 года.

СПЗ будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Украина пропорционально своей квоты может получить 2,7 миллиарда долларов. Стоит отметить, что использование этих средств не привязано к каким-то условиям, а процентная ставка составляет 0,05%, то есть минимальная и не имеет дедлайна, к которому необходимо вернуть деньги.

Взносы на сумму около 15 миллиардов долларов уже помогли расширить возможности МВФ помогать бедным странам. Также в Фонде призывают к добровольному направлению части новых СПЗ бедным странам, чтобы в совокупности они получили 100 иллиардов долларов за Трастовый фонд МВФ.

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Почему бедные страны получат меньше

Поскольку, как уже отмечалось выше, СПЗ будут распределены пропорционально квотам, то это означает, что богатые страны получат больше половины ассигнований, а страны с низкими доходами – всего 3,2% от общей суммы, что эквивалентно 21 миллиарда долларов.

В издании The Economist видят в таком распределения СПЗ несправедливость по отношению к бедным странам, поскольку, им труднее бороться с эпидемией и они постоянно сталкиваются с новыми вариантами коронавируса без достаточного количества вакцин.

В Фонде призывают страны, которым не особо нужны дополнительные ресурсы, пожертвовать некоторые из своих новых СПЗ более бедным странам, чтобы исправить дисбаланс между распределением ресурсов.

Что такое СПЗ Специальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Данные из Википедии Специальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Блокирование со стороны США выделения СПЗ

Опасения республиканцев

Стоит начать с того, что республиканцы в Конгрессе США были обеспокоены инициативой МВФ и подвергали ее критике. По их мнению, подобное начисления СПЗ мало поможет бедным странам, однако вполне может принести неожиданную выгоду таким странам, как Китай или Россия.

Однако, аналитики The Economist считают, что такие страны, вряд ли, будут широко использовать свои СПз. Отмечая, что более адресная помощь, вероятно, также столкнулась бы с политическими препятствиями.

Администрация Байдена выступает "за"

Сейчас администрация Джо Байдена выступает "за", а согласие Конгресса не требуется, поскольку 650 миллиардов долларов – это несколько меньше суммы, для выделения которой необходимо было бы заручиться поддержкой американского парламента.

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Почему странам нужны СПЗ прогноз МВФ

В МВФ считают, что в ближайшие пять лет мировая экономика, вероятно, столкнется с нехваткой резервных активов, размер которых составит от 1,1 до 1,9 триллиона долларов. Именно поэтому дополнительная резервная подушка должна повысить уровень доверия на рынках и снизить риск того, что отток иностранной валюты приведет к кризисам платежного баланса.

Дополнительные резервы могут оказаться особенно полезными, если стремительное восстановление экономики приведет к более высоким процентным ставокам в США. Это может спровоцировать отток денег и ослабить валюты бедных стран, что приведет к ухудшению финансовых условий и повышение импортных цен.

Также, по мнению аналитиков The Economist, новый раздел даст правительствам больше возможностей использовать свои валютные резервы для импорта пищевых продуктов или вакцин.