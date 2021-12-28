Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в 2022 году программу модифицируют в соответствии с потребностями защиты экономики.

Заметьте ВВП Украины впервые в истории приблизился к 200 миллиардам долларов

В частности, люди в возрасте 60+ получат возможность покупать лекарства.

6,5 миллиона украинцев уже получили банковские карты, 5,5 миллиона сформировали заявки и уже около 3 миллиардов гривен направлено на реализацию программы,

– заявила Свириденко.

В дальнейшем программа будет совершенствоваться в соответствии со спросом и тем, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. В будущем проект подстроят под нужды экономики и новые вызовы.

"Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой – стимулирование спроса через помощь людям", – подытожила Свириденко.

"еПоддержка" стартовала

Проект "еПоддержка" в Украине официально стартовал 19 декабря – в День святого Николая.

В Минцифры заверили, что подобную инновационную услугу технически внедряют в мире впервые.

Тысячу гривен смогут получить все украинцы, полностью прошедшие процедуру вакцинации.

Программа реализуется в приложении "Дия". Тысячу гривен человек должен потратить в течение 4 месяцев. Дальше счет заблокируют.

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