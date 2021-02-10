Почти две трети украинцев, согласно опросу Active Group, считают, что цены на тарифы жилищно-коммунальных услуг существенно завышены.

Результаты опроса

64,9% — считают, что тарифы завышены

считают, что тарифы завышены 14,7% — население довольны соотношением цены и качества услуг ЖКХ

население довольны соотношением цены и качества услуг ЖКХ 0,2% — считают, что имеют высокое качество услуг за умеренную цену

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Детали опроса

Как опрошенные украинцы оценили увеличение тарифов

33,6% — указали, что тарифы для них с нового года существенно выросли

указали, что тарифы для них с нового года существенно выросли 31,3% — оценили увеличение тарифов как небольшое

оценили увеличение тарифов как небольшое 20,4% — ответили, что тарифы не изменились

ответили, что тарифы не изменились 3,9% — отметили снижение тарифов на ЖКХ

На кого возлагают ответственность украинцы за увеличения цены на ЖКХ

46,5% — возлагают ответственность за небывало высокие тарифы ЖКХ на центральную власть

возлагают ответственность за небывало высокие тарифы ЖКХ на центральную власть 14,8% — обвиняют поставщиков ресурсов

обвиняют поставщиков ресурсов 13,2% — обвиняют местные власти

обвиняют местные власти 8% — обвиняют международные структуры

обвиняют международные структуры 5,2% — считают, что тарифы являются нормальными для жителей Украины

Как проводился опрос

Опрос компания Active Group проводила в период с 23 по 25 января 2021 года, с помощью метода CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайных мобильных номеров. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

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