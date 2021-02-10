Почти 65% украинцев считают тарифы ЖКХ завышенными: кого винит население в высокой цене
Почти две трети украинцев, согласно опросу Active Group, считают, что цены на тарифы жилищно-коммунальных услуг существенно завышены.
Источник:Интерфакс—Украина
Результаты опроса
- 64,9% — считают, что тарифы завышены
- 14,7% — население довольны соотношением цены и качества услуг ЖКХ
- 0,2% — считают, что имеют высокое качество услуг за умеренную цену
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Детали опроса
Как опрошенные украинцы оценили увеличение тарифов
- 33,6% — указали, что тарифы для них с нового года существенно выросли
- 31,3% — оценили увеличение тарифов как небольшое
- 20,4% — ответили, что тарифы не изменились
- 3,9% — отметили снижение тарифов на ЖКХ
На кого возлагают ответственность украинцы за увеличения цены на ЖКХ
- 46,5% — возлагают ответственность за небывало высокие тарифы ЖКХ на центральную власть
- 14,8% — обвиняют поставщиков ресурсов
- 13,2% — обвиняют местные власти
- 8% — обвиняют международные структуры
- 5,2% — считают, что тарифы являются нормальными для жителей Украины
Как проводился опрос
Опрос компания Active Group проводила в период с 23 по 25 января 2021 года, с помощью метода CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайных мобильных номеров. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.
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