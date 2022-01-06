60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину: какие районы обеспечат теплом

Первые 60 вагонов угля из России поставили для Луганской ТЭС, благодаря чему город Счастье и близлежащие районы будут обеспечены теплом. Об этом сообщила представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Виктория Страховая.

Уголь для Луганской ТЭС

"Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населенные пункты будут счастливы хотя бы в плане тепла", – написала Страхова на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Россия блокирует, – Галущенко заявил об отсутствии угля из Казахстана

Особенности логистического размещения Луганской ТЭС

Из-за особенностей логистического размещения Луганской ТЭС поставки энергетического угля туда возможны только из России, в частности это касается антрацита из Ростовской области. Поскольку импорт антрацита из России квотируется, Страхова подняла вопрос приоритетности квот для ЛуТЭС.

Обратите внимание, что стабильная работа ЛуТЭС не только обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Луганской области, но и Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей с обеих сторон линии разграничения.

Почему нужен уголь Люди больше потребляют электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь.

Напомним! С 1 ноября Россия прекратила экспортировать энергетический уголь Украине. Также впоследствии Россия стала препятствовать поставкам угля из Казахстана, и в ноябре все они были заблокированы.

Речь идет об углях марки А (антрацит) и Т (худый). По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

Украинские ТЭС могут остановиться из-за нехватки угля: смотрите видео