Около 60% украинцев после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста
Согласно исследованию сайта olx, в котором приняло участие 8 тысяч респондентов, 64% украинцев, которым больше чем 40 лет труднее найти работу, чем молодежи. Среди причин отказов в трудоустройстве, кроме возраста, украинцам называли наличие детей и инвалидности.
Источник:olx
Возраст: преимущество или недостаток
Украинцы которым больше чем 40 лет:
- 39% – преимущественно считают свой возраст при трудоустройстве значительным минусом,
- 7% – считают, что возраст это преимущество.
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Украинцы младше 40 лет:
- 28% – считают, что возраст это их плюс,
- 11% – уверены, что их воспринимают не так серьезно по молодости.
Согласно исследованию у 64% людей после 40 были проблемы с поиском работы из-за возраста. Работникам до 40 лет говорили, что нанимают людей только до определенного возраста, в 16% случаев.
Уверенность в своей работе
Опрошенные украинцы считают процесс поиска работы преимущественно тяжелым и очень тяжелым. Однако, и младшие, и старшие опрошенные работники имеют почти одинаковый уровень уверенности в своем месте работы.
Процент украинцев которые уверены в своей работе
- 44% людей до 40 скорее уверены,
- 39% людей старше 40 скорее уверены.
Время на поиск работы
По времени поиска работы, то работники до 40 лет находят ее быстрее. 41% людей ищут новое место не более двух недель. Для сравнения – 13% делают это полгода и даже больше. При этом лишь 29% среди участников, возраст которых более 40 удается трудоустроиться менее чем за 14 дней, а 20% ищут работу более полугода.
Насколько трудно проходят поиски работы после 40:
- 39% – очень трудно,
- 49% – скорее трудно,
- 9% – скорее легко,
- 3% – очень легко.
Насколько трудно проходят поиски работы до 40:
- 37% – очень трудно,
- 49% – скорее трудно,
- 11% – скорее легко,
- 3% – очень легко.
Сферы в которых ищут работу
Торговля и продажи и транспорт / логистика – отрасли, где больше всего пытаются найти работу люди независимо от возраста. На третьем месте после вышеупомянутых сфер для украинцев стоит сфера:
- после 40 лет – производство,
- до 40 лет – бары и рестораны.
Три основные причины отказов для работников старше 40 лет:
- желаемый уровень зарплаты,
- возраст,
- недостаточный уровень образования.
Три основные причины отказов для молодых работников:
- недостаточный уровень образования,
- неподходящий опыт,
- желаемый уровень зарплаты.
Относительно мотивации украинцев трудоустроиться организаторы исследования назвали следующие три фактора:
- желание чувствовать себя материально уверенным и независимым,
- обеспечение семьи,
- острая потребность в деньгах.
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