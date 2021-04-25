Согласно исследованию сайта olx, в котором приняло участие 8 тысяч респондентов, 64% украинцев, которым больше чем 40 лет труднее найти работу, чем молодежи. Среди причин отказов в трудоустройстве, кроме возраста, украинцам называли наличие детей и инвалидности.

Возраст: преимущество или недостаток

Украинцы которым больше чем 40 лет:

39% – преимущественно считают свой возраст при трудоустройстве значительным минусом,

7% – считают, что возраст это преимущество.

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Украинцы младше 40 лет:

28% – считают, что возраст это их плюс,

11% – уверены, что их воспринимают не так серьезно по молодости.

Согласно исследованию у 64% людей после 40 были проблемы с поиском работы из-за возраста. Работникам до 40 лет говорили, что нанимают людей только до определенного возраста, в 16% случаев.

Уверенность в своей работе

Опрошенные украинцы считают процесс поиска работы преимущественно тяжелым и очень тяжелым. Однако, и младшие, и старшие опрошенные работники имеют почти одинаковый уровень уверенности в своем месте работы.

Процент украинцев которые уверены в своей работе

44% людей до 40 скорее уверены,

39% людей старше 40 скорее уверены.

Время на поиск работы

По времени поиска работы, то работники до 40 лет находят ее быстрее. 41% людей ищут новое место не более двух недель. Для сравнения – 13% делают это полгода и даже больше. При этом лишь 29% среди участников, возраст которых более 40 удается трудоустроиться менее чем за 14 дней, а 20% ищут работу более полугода.

Насколько трудно проходят поиски работы после 40:

39% – очень трудно,

49% – скорее трудно,

9% – скорее легко,

3% – очень легко.

84% старших работников труднее найти работу в своем населенном пункте.

Насколько трудно проходят поиски работы до 40:

37% – очень трудно,

49% – скорее трудно,

11% – скорее легко,

3% – очень легко.

79% работникам до 40 лет труднее найти работу в своем населенном пункте.

Сферы в которых ищут работу

Торговля и продажи и транспорт / логистика – отрасли, где больше всего пытаются найти работу люди независимо от возраста. На третьем месте после вышеупомянутых сфер для украинцев стоит сфера:

после 40 лет – производство,

до 40 лет – бары и рестораны.

30% опрошенных соискателей после 40 и 27% – до 40 лет уверены, что можно найти любое место с достаточным заработком и достаточной квалификацией.

Три основные причины отказов для работников старше 40 лет:

желаемый уровень зарплаты,

возраст,

недостаточный уровень образования.

Три основные причины отказов для молодых работников:

недостаточный уровень образования,

неподходящий опыт,

желаемый уровень зарплаты.

На выбор места работы у обеих групп участников прежде всего влияет уровень заработной платы и график работы, считают организаторы исследования.

Относительно мотивации украинцев трудоустроиться организаторы исследования назвали следующие три фактора: