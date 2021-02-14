Расходы неотъемлемая часть нашей жизни. Однако, ведя семейный бюджет можно не только минимизировать общие затраты, но и сэкономить семейные средства. Шесть убедительных аргументов – далее в материале.

1. Вы показываете пример

Один из главных аргументов в пользу ведения семейного бюджета это то, что вы таким образом показываете хороший пример своим детям. Ведь дети часто перенимают у своих родителей даже мелкие привычки. К примеру, в магазине вы приобрели дорогую вещь, что сейчас вам не по карману и в принципе недостаточно нужна. Если ваш ребенок был рядом, то очевидно запомнил такую модель поведения и в будущем будет подвластен такому же образу мыслей.

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2. Упражнение на самодисциплину

Еще одной причиной и аргументом является то, что ведение бюджета это упражнение на самодисциплину. У всех были случаи, когда идя в магазин вы планировали купить что-то одно, а в результате приобрели кучу ненужных вещей. Самодисциплина и планирования даст вам возможность сэкономить, покупая только то, что нужно вашей семье. К примеру, когда вы в супермаркете покупаете продукты, то сосредоточьтесь на том, что вы планируете готовить в течение недели.

3. Установление лимитов по категориям

Ваши расходы на погашение кредита не должны превышать 50% от ежемесячного дохода. Экономисты считают, что является нормальным если половину дохода содержит кредит на жилье. Тогда как кредит на машину должен составлять не более 15%, а личные кредиты не более 10% от чистого ежемесячного дохода. Хорошая сторона бюджетирования заключается в том, чтобы все кредиты были заложены в бюджет в первую очередь, тогда они будут выплачиваться вовремя.

4. Финансовая грамотность детей

Когда вся семья участвует в составлении бюджета, то это дает вашим детям лучшую возможность понять как работают деньги и избежать, в будущем, потенциальных неприятностей связанных с деньгами. Однако, перед составлением общего бюджета следует объяснить детям как он работает, а потом доверить распоряжение его небольшой частью. К примеру, ваш ребенок может решить как он потратит средства в торговом центре, во время ближайших выходных: все оставить в комнате развлечений, равномерно распределить средства между развлечениями и сладостями после, или сэкономить и угостить лакомством еще и родителей.

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5. Сохраняйте гибкость

Лучшие бюджеты том, позволяющие некоторую гибкость. Если у вас остались средства в определенной категории, то их следует использовать для покрытия расходов на тот аспект, где вам не хватило финансов. Единственным исключением по этому правилу должны быть средства, предназначенные для инвестирования. Это гарантирует, что таких перераспределение не принесет убытков вашим финансовым целям.

6. Бюджет – инструмент финансового прогнозирования

Как только вы начнете следить за семейным бюджетом, то он сразу сможет стать полезным инструментом в финансовом планировании. Примерно через 2 – 3 месяца вы заметите закономерность в своих затратах, которые подскажут вам где вы можете сократить, чтобы получить больше от своих финансов. Схема сбережений поможет вам поставить планы для краткосрочных и долгосрочных финансовых целей, таких как: отпуск, новая машина или образование вашего ребенка.

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