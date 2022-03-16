"На сегодня уже 2,7 миллиона украинцев подали заявление на выплату 6,5 тысячи гривен. Все получат эти деньги, программа работает дальше. А Министерство экономики работает над новыми подобными программами", – заявил в эфире телеканала "Рада" Федоров.

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Он также добавил, что с этими средствами разрешены любые операции, включая перевод на другие карты, оплату продуктов, покупку вещей и тому подобное.

Получить помощь смогут жители регионов страны, которых коснулись боевые действия –Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.