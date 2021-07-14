Средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 июля 2021 года средний размер пенсии составлял 3 778,78 гривны.

За период со II квартал (апрель – июнь) средняя пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.

По состоянию на конец I квартала (январь – май) средняя пенсия составляла 3 724,65 гривны.

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Какие пенсии получают украинцы состоянию на июль 2021 года

более 10 тысяч гривен получает 3,9% пенсионеров (средняя пенсия в этой категории – 14 026 гривны);

– от 5 тысяч до 10 тысяч гривен – 13,5% пенсионеров (средняя – 6740 гривен);

– – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен – 9,3% пенсионеров (средняя – 4450 гривен);

– – от 3 тысяч до 4 тысяч - 19,4% пенсионеров (средняя – 3441 гривну);

– от 2 тысяч до 3 тысяч гривен – 38,3% пенсионеров (средняя – 2478 гривен);

– – до 2 тысяч гривен – 15,6% пенсионеров (средняя – 1840 гривен).

Средний размер пенсий в Украине / Инфографика Пенсионного фонда Украины

Напомним , что с 1 июля выросли прожиточный минимум, который непосредственно влияет на социальные и трудовые выплаты. Подробнее о том, на сколько выросли выплаты и какие именно, читайте в нашем материале. Также министр социальной политики Марина Лазебная недавно рассказала, что минимальная пенсия в Украине может составить 3,5 тысячи гривен уже с марта 2022 года. Подробнее об этом Минимальная пенсия – 3,5 тысячи: в правительстве рассказали прогноз

Количество пенсионеров в Украине