Средняя пенсия в Украине

  • По состоянию на 1 июля 2021 года средний размер пенсии составлял 3 778,78 гривны.
  • За период со II квартал (апрель – июнь) средняя пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.
  • По состоянию на конец I квартала (январь – май) средняя пенсия составляла 3 724,65 гривны.

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Какие пенсии получают украинцы состоянию на июль 2021 года

  • более 10 тысяч гривен получает 3,9% пенсионеров (средняя пенсия в этой категории 14 026 гривны);
  • от 5 тысяч до 10 тысяч гривен 13,5% пенсионеров (средняя 6740 гривен);
  • от 4 тысяч до 5 тысяч гривен 9,3% пенсионеров (средняя 4450 гривен);
  • от 3 тысяч до 4 тысяч - 19,4% пенсионеров (средняя 3441 гривну);
  • от 2 тысяч до 3 тысяч гривен 38,3% пенсионеров (средняя 2478 гривен);
  • до 2 тысяч гривен 15,6% пенсионеров (средняя 1840 гривен).

Средний размер пенсий в Украине / Инфографика Пенсионного фонда Украины

Количество пенсионеров в Украине

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10,9 миллиона пенсионеров. 1 апреля их количество составляло более 11 миллионов, что на около 84, 71 человек меньше.