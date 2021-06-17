В июне газ подорожает на 50%: "Нафтогаз" установил новый месячный тариф

Компания "Нафтогаз" обнародовала месячный тариф на газ для населения в июне 2021 года. Он будет стоить 11,94 гривны за кубометр, что на 50% выше, чем тариф "Фиксированный", который действует в течение года.

Цена газа по фиксированному годовому тарифу, который действует с 1 мая, составляет 7,96 гривны за кубометр.

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Новый месячный тариф "Нафтогаза"

"Нафтогаз" сообщил о росте цены газа по тарифному плану "Месячный". В июне она составит 11,94 гривны за кубометр, что на 50% превышает годовой тариф.

Однако в компании подчеркнули, что подключение к этому плану происходит только по желанию клиента. По умолчанию всех клиентов "Нафтогаз" "обслуживает по годовому тарифному плану "Фиксированный".

Причина роста цены на газ

Те, кто использует годовой тариф, продолжит платить 7,96 гривны за кубометр. Рост цен касается пользователей, которые выбрали месячный тариф.

В "Нафтогазе" также напомнили, что цена на газ по месячному тарифу обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4 – 5 лет и по состоянию на начало июня продолжали расти.

Цены на газ в Украине всегда коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года,

– объяснили в "Нафтогазе".

Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. На начало июня средняя цена на газ в Европе достигала 25,9 евро за мегаватт в час, что чуть больше 270 долларов за тысячу кубометров.

В Украине поставщики газа с 1 мая 2021 года обязаны предлагать годовой тариф. Большинство компаний также формируют месячные тарифы. "Нафтогаз" пока не устанавливал месячный тариф на май и июнь.