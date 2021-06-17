Цена газа по фиксированному годовому тарифу, который действует с 1 мая, составляет 7,96 гривны за кубометр.

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Новый месячный тариф "Нафтогаза"

"Нафтогаз" сообщил о росте цены газа по тарифному плану "Месячный". В июне она составит 11,94 гривны за кубометр, что на 50% превышает годовой тариф.

Однако в компании подчеркнули, что подключение к этому плану происходит только по желанию клиента. По умолчанию всех клиентов "Нафтогаз" "обслуживает по годовому тарифному плану "Фиксированный".

Там также напомнили, что цена на газ по месячному тарифу обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4 – 5 лет и по состоянию на начало июня продолжали расти.

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