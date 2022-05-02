Помощь в размере 495 миллионов евро: Украина получила новый транш от Всемирного банка

Украина получила очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Ее размер составляет 495 миллионов евро.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Это произошло в рамках Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины. Речь идет о деньгах от США, Норвегии и Австрии.

Начинаем неделю с положительных новостей на международном фронте,

– отметил министр.

Он также сообщил, что в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме 500 миллионов долларов.

Финансовая помощь Украине: другие новости

Украина 29 апреля получила грант в 88,5 миллиона евро из Целевого фонда Всемирного банка. Эти деньги будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержку внутриперемещенных лиц.

Джо Байден сообщил, что США окажут Украине прямую финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов. Деньги поступят в наш бюджет в качестве грантовой помощи для обеспечения защищенных расходов, таких как пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Украина в апреле получила от Международного банка реконструкции и развития очередной транш на 44,5 миллионов евро.

Сергей Марченко заявил, что Украина хочет получать как минимум 5 миллиардов долларов в месяц, как международную помощь. Из этой суммы примерно 2 миллиарда – от США.

Гуманитарные организации ООН 25 апреля распространили новый призыв о предоставлении помощи Украине. Планируется собрать 2,25 миллиарда долларов.

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