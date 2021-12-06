Вопрос рассмотрят уже 9 декабря. Соответствующее заявление 6 числа сделали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Для почти 350 тысяч потребителей снизится цена на газ

9 декабря НКРЭКУ на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базовой летней предложения "Нафтогаза", а именно по цене 7,96 гривны за 1 метр кубический,

– заявили в ведомстве.

Там также пояснили, что поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тысяч бытовых потребителей из разных регионов Украины.

Однако сейчас есть тенденция стремительного повышения цен на природный газ.

"Регулятора наделено полномочиями принимать решения об осуществлении поставки природного газа бытовым потребителям поставщиком "последней надежды" на условиях типового договора поставки природного газа бытовым потребителям и базовой летней предложения", – говорится в сообщении.

Что такое "поставщик последней надежды" Это так называемая страховка от внезапной потери текущего поставщика, если население его теряет поставщика или его лишают лицензии.

ПОН поддержит бесперебойное газоснабжение для того, чтобы бизнес мог продолжить стабильную работу.

В Украине роль ПОН выполняет государственная компания "Нафтогаз", и не более, чем 60 дней.

Что этому предшествовало

В конце ноября в "Нафтогазе" сообщили, что бытовые потребители природного газа, которых обслуживает "поставщик последней надежды", должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года.

То есть они должны в течение 60 дней изменить газовую компанию и заключить с ней договор.

Ведь "Нафтогаз" не устанавливает цену на газ – она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле. Однако компания как "поставщик последней надежды" обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

4 декабря "Нафтогаз" предложил НКРЭКУ автоматически подключить бытовых потребителей поставщика "последней надежды" к базовой годовой предложения компании, в условиях которой они смогут получать газ по цене 7,96 гривны за кубометр газа.

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