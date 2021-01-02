Стоимость биткойна в третий раз за сутки обновила исторический максимум. По состоянию на вечер 2 января она поднялась выше отметки в 32 тысячи долларов. В субботу биткойн в среднем дорожает более чем на 10%.

Об очередной рекордной цене самой популярной криптовалюты в мире свидетельствуют данные торгов. Почти на все ведущих криптобиржах 1 биткойн стоит более 32 тысяч долларов. Об этом сообщает 24 канал.

Что было раньше Биткойн второй раз за день побил исторический максимум: его стоимость превысила 31 тысячу долларов

Новая историческая цена биткойна: данные по состоянию на 18: 40 2 января

Coindesk – 32 278 (+10,09% за сутки).

Binance (крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа) – 32 730 (+11,4%).

CoinMarketCap (портал, который вычисляет среднюю цену за 20 биржами) – 32 344 (+10,7%).

Что этому предшествовало

Биткойны взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года.

16 числа криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.

С тех пор она продолжает бить рекорды. Сперва его цена преодолела отметку в 28 тысяч долларов, а а короткий промежуток времени – и 29 тысяч долларов.

На долю биткойна приходится примерно 71,7% всего глобального рынка криптовалют.

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Что такое Bitcoin?

Биткойн (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, не представлена на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. Вместо этого это делают компьютеры с установленной программой – клиентом с открытым исходным кодом.

Что влияет на курс биткойна

Спрос и предложение. Количество биткойнов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткойнов, тем больше будет расти цена на них.

Количество биткойнов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткойнов, тем больше будет расти цена на них. Стоимость производства. Из-за халвинга (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводят каждые 4 года, стоимость производства растет, и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.

Из-за халвинга (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводят каждые 4 года, стоимость производства растет, и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену. Наличие биткойна на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.

Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх. Конкуренция со стороны альткойнов. Пока что биткойн – самая капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткойна будет падать.

Пока что биткойн – самая капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткойна будет падать. Регулирование. Чем больше стран позволяют биткойн и способствуют его использованию-тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.

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