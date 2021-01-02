Биткойн третий раз подряд за день бьет исторический рекорд: сколько сейчас стоит криптовалюта
Стоимость биткойна в третий раз за сутки обновила исторический максимум. По состоянию на вечер 2 января она поднялась выше отметки в 32 тысячи долларов. В субботу биткойн в среднем дорожает более чем на 10%.
Об очередной рекордной цене самой популярной криптовалюты в мире свидетельствуют данные торгов. Почти на все ведущих криптобиржах 1 биткойн стоит более 32 тысяч долларов. Об этом сообщает 24 канал.
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Новая историческая цена биткойна: данные по состоянию на 18: 40 2 января
- Coindesk – 32 278 (+10,09% за сутки).
- Binance (крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа) – 32 730 (+11,4%).
- CoinMarketCap (портал, который вычисляет среднюю цену за 20 биржами) – 32 344 (+10,7%).
Что этому предшествовало
- Биткойны взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года.
- 16 числа криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.
- С тех пор она продолжает бить рекорды. Сперва его цена преодолела отметку в 28 тысяч долларов, а а короткий промежуток времени – и 29 тысяч долларов.
- На долю биткойна приходится примерно 71,7% всего глобального рынка криптовалют.
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Что такое Bitcoin?
Биткойн (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, не представлена на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. Вместо этого это делают компьютеры с установленной программой – клиентом с открытым исходным кодом.
Что влияет на курс биткойна
- Спрос и предложение. Количество биткойнов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткойнов, тем больше будет расти цена на них.
- Стоимость производства. Из-за халвинга (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводят каждые 4 года, стоимость производства растет, и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.
- Наличие биткойна на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.
- Конкуренция со стороны альткойнов. Пока что биткойн – самая капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткойна будет падать.
- Регулирование. Чем больше стран позволяют биткойн и способствуют его использованию-тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.
Как купить биткойн
- Через криптобиржу. Для этого необходимо зарегистрироваться на криптоплощадке и внимательно рассмотреть его правила. Ведь каждая биржа осуществляет операции с криптовалютой по-разному.
- В обменнике. Это платформа, где можно купить биткойн за фиатные деньги.
- Покупка биткойна с рук. Таким образом вы приобретете криптовалюту без посредника. Такая операция позволит сэкономить на комиссии, которую вам пришлось бы оплатить бирже или обменнику. Однако такая сделка-не очень безопасна.
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