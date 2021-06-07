У 3 членов наблюдательного совета "Магистральных газопроводов" истек срок полномочий

По состоянию на 1 июня 2021 года завершились полномочия трех независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины". Говорится о Яне Чадаме, Карине Лучинкиной и Фабрисе Нуайлане.

Они входили в наблюдательный совет с 28 февраля 2018 года. Сейчас на должности вместо этих должностных лиц еще никого не назначили.

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Детали

Контракты Чадама, Лучинкиной и Нуайлана завершились 3 месяца назад.

В то же время Министерство финансов 23 февраля 2021 года продлило их полномочия.

Речь шла о периоде до назначения новых членов наблюдательного совета.

Однако тогда же установили ограничения – Чадам, Лучинкина и Нуайлан имели право находиться на должностях не дольше, чем 3 месяца.

Кроме того, в марте 2021 года также завершились полномочия члена наблюдательного совета от государства Адомаса Аудицкаса. Однако контракт с ним не продлили.

АО "Магистральные газопроводы Украины" создали еще в 2016 году. Его целью была реализация обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета. Он предусматривал отделение деятельности по транспортировке природного газа от его поставки и добычи.