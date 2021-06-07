У 3 членов наблюдательного совета "Магистральных газопроводов" истек срок полномочий

7 июня 2021 , 11:18
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Источник:

Интерфакс-Украина

По состоянию на 1 июня 2021 года завершились полномочия трех независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины". Говорится о Яне Чадаме, Карине Лучинкиной и Фабрисе Нуайлане.

Они входили в наблюдательный совет с 28 февраля 2018 года. Сейчас на должности вместо этих должностных лиц еще никого не назначили.

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Детали

  • Контракты Чадама, Лучинкиной и Нуайлана завершились 3 месяца назад.
  • В то же время Министерство финансов 23 февраля 2021 года продлило их полномочия.
  • Речь шла о периоде до назначения новых членов наблюдательного совета.
  • Однако тогда же установили ограничения – Чадам, Лучинкина и Нуайлан имели право находиться на должностях не дольше, чем 3 месяца.
  • Кроме того, в марте 2021 года также завершились полномочия члена наблюдательного совета от государства Адомаса Аудицкаса. Однако контракт с ним не продлили.
Обратите внимание! АО "Магистральные газопроводы Украины" создали еще в 2016 году. Его целью была реализация обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета. Он предусматривал отделение деятельности по транспортировке природного газа от его поставки и добычи.
Автор: Мар'яна Бекало