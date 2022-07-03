Украина рассчитывает почти на 30 миллиардов долларов поддержки от партнеров: на что пойдут деньги

Решительное противостояние Украины полномасштабному вторжению России требует значительных финансовых ресурсов. Поэтому наше государство рассчитывает на огромную денежную поддержку со стороны стран-партнеров.

По официальным подсчетам украинских властей, ежемесячно нам нужно не менее 5 миллиардов долларов внешних вливаний, то есть около 30 миллиардов до конца 2022 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, на что необходимы эти деньги и какие партнеры помогут покрыть эти расходы.

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Расходы украинского бюджета выросли в несколько раз

По словам Дениса Шмыгаля, если до 24 февраля Украина тратила на содержание Вооруженных Сил Украины 156 миллиардов гривен ежегодно, то теперь расходы бюджета на армию почти равноценны этой сумме ежемесячно – 130 миллиардов гривен.

Кроме того, в разы выросли социальные расходы, расходы на разминирование территорий и срочное восстановление, финансирование внутренне перемещенных лиц. Только в рамках программы "є Підтримка" правительство выплатило более 30 миллиардов гривен, и сейчас существует проблема дефицита бюджета.

Месячный бюджет Украины (сегодня – ред. 24 канал) составляет около 250 миллиардов гривен, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 миллиардов гривен от налоговой, таможни – это наш ежемесячный бюджет. Есть разница, которая составляет 4 – 5 миллиарда долларов, – это ежемесячная потребность,

– объяснил Шмыгаль.

Кто из партнеров поможет покрыть дефицит бюджета и на что пойдут эти деньги

Премьер-министр заверил, что по состоянию на сегодняшний день существуют договоренности о такой поддержке – на сумму почти 29 миллиардов долларов, из которых около 9 миллиардов наше государство уже получило. Сейчас Украина ожидает еще 20 миллиардов долларов помощи.

Это помощь и от Европейского Союза, и от США, Канады. Отдельно от стран-членов ЕС также есть прямая бюджетная поддержка,

– уточнил глава украинского правительства.

Чиновник добавил, что существуют также различные виды грантовой и кредитной поддержки нашего государства от международных финансовых институтов:

МВФ;

Всемирного банка;

Международный банк реконструкции и развития.

То есть, по словам Шмыгаля, все наши партнеры активно включились и помогают Украине.

В принципе всех этих денег нам хватает для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства нашей страны. Конечно, мы должны сегодня принимать меры для определенной оптимизации расходов, мы призываем бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов,

– подчеркнул премьер-министр.

К слову, Шмыгаль отметил, что правительство видит ситуацию до конца года прогнозируемой и понимает, как Украина будет исполнять бюджет. Благодаря ощутимой поддержке партнеров, по его словам, сегодня можно спокойно работать и думать о поддержке Вооруженных Сил Украины.

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