С 19 апреля начался прием заявок на получение "карантинных" 8 тысяч гривен. Первые выплаты поступят уже в скором времени.

Финансировать помощь начнут с 26 апреля 2021 года. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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Когда начнут выплачивать деньги

По ее словам, по состоянию на 23 апреля заявку подали примерно 260 тысяч человек. На соответствующую помощь на них выделили 1,4 миллиона гривен.

С понедельника (26 апреля – 24 канал) мы начнем частями финансировать помощь. Все люди, которые подались и соответствуют критериям, условиям – получат свои 8 тысяч гривен,

– отметила Лазебная.

Она отметила, что сначала деньги будут выплачивать тем, кто подал заявку первым: это и наемные работники, и лица-предприниматели, бизнес которых подпал под карантинные ограничения.

Кстати! Для того, чтобы получить "карантинные" 8 тысяч гривен, нужно зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Дия".

В 2021 году ситуацию исправили

Из-за того, что в 2020 году было определенное количество отказов в получении денег, в 2021 году ситуацию уточнили. Сейчас, как отметила министр, засчитывается только первый квед, который:

заявлен как у субъекта хозяйствования или наемного работника, работающего у такого субъекта;

стоит за месяц до наступления права на 8 тысяч.

Лазебная подчеркнула, что в 2021 году, если посмотреть тенденцию по заявкам, то люди подаются и спокойно проходят на получение помощи.

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