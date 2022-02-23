С 24 февраля Украина отсоединяется от энергосистем России и Беларуси

В Украине произойдет отключение от энергосистем Беларуси и России. Испытания по работе в изолированном режиме запланированы на 24–26 февраля.

Первый этап тестирования энергосистемы Украины в изолированном от систем России, Беларуси режиме вскоре начнется.

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Украина отсоединяется от энергосистем России и Беларуси

Отсоединение Украины от российской и белорусской энергосистем состоится в период 24 – 26 февраля.

В настоящее время украинская объединенная энергетическая система (ОЭС) будет соединена с "островом Бурштынской ТЭС", две ее части будут работать синхронно.

Работа в изолированном режиме – испытание, которое проводят в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E,

– отметили в "Укрэнерго".

Там уточнили, что такие действия предусмотрены Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем. Они должны проводиться в 2 этапа: в зимний и летний периоды.

В компании добавили, что испытания в изолированном режиме и будущая синхронизация энергосистемы Украины с европейской будет осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Минэнерго о синхронизации Украины с европейской энергосистемой

Ранее в Минэкономики заявили, что Украина прошла необходимый путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой.

В "Укрэнерго" отметили, что украинские сети не будут нуждаться в масштабном сетевом строительстве, а также вложении больших денег для налаживания синхронной работы с Европой.

Синхронизация ОЭС Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.

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. ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 операторов в 36 странах Европы.