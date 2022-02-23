С 24 февраля Украина отсоединяется от энергосистем России и Беларуси
Источник:"Укрэнерго"
В Украине произойдет отключение от энергосистем Беларуси и России. Испытания по работе в изолированном режиме запланированы на 24–26 февраля.
Первый этап тестирования энергосистемы Украины в изолированном от систем России, Беларуси режиме вскоре начнется.
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Украина отсоединяется от энергосистем России и Беларуси
Отсоединение Украины от российской и белорусской энергосистем состоится в период 24 – 26 февраля.
В настоящее время украинская объединенная энергетическая система (ОЭС) будет соединена с "островом Бурштынской ТЭС", две ее части будут работать синхронно.
Работа в изолированном режиме – испытание, которое проводят в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E,
– отметили в "Укрэнерго".
Там уточнили, что такие действия предусмотрены Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем. Они должны проводиться в 2 этапа: в зимний и летний периоды.
В компании добавили, что испытания в изолированном режиме и будущая синхронизация энергосистемы Украины с европейской будет осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.Справка
Минэнерго о синхронизации Украины с европейской энергосистемой
- Ранее в Минэкономики заявили, что Украина прошла необходимый путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой.
- В "Укрэнерго" отметили, что украинские сети не будут нуждаться в масштабном сетевом строительстве, а также вложении больших денег для налаживания синхронной работы с Европой.
- Синхронизация ОЭС Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.
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