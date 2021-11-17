23 блока ТЭЦ и ТЭС не могут работать из-за отсутствия топлива

Вследствие резкого снижения среднесуточной температуры в Украине значительно увеличилось потребление электроэнергии. Однако из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.

О том, что более 20 ТЭЦ и ТЭС по состоянию на 15 ноября не могут работать, сообщило "Укрэнерго".

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Топлива нет, блоки не работают

По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 гигаватта,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 15 ноября в аварийном ремонте также не находился ни один блок ТЭС и ТЭЦ. Зато утром 8 ноября ремонтировали 4 блока и 1 корпус.

Кроме того, в "Укрэнерго" добавили, что производство на ТЭС за 8 – 14 ноября по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 9,5% – до 812 миллионов киловатт-часов. В то же время потребление электроэнергии увеличилось.

Причиной назвали рост объемов производства других видов генерации — АЭС (на 4%), ГЭС (на 19%) и СЭС и ВЭС (на 32,2%).

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