О том, что более 20 ТЭЦ и ТЭС по состоянию на 15 ноября не могут работать, сообщило "Укрэнерго".
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Топлива нет, блоки не работают
По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 гигаватта,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 15 ноября в аварийном ремонте также не находился ни один блок ТЭС и ТЭЦ. Зато утром 8 ноября ремонтировали 4 блока и 1 корпус.
Кроме того, в "Укрэнерго" добавили, что производство на ТЭС за 8 – 14 ноября по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 9,5% – до 812 миллионов киловатт-часов. В то же время потребление электроэнергии увеличилось.
Причиной назвали рост объемов производства других видов генерации — АЭС (на 4%), ГЭС (на 19%) и СЭС и ВЭС (на 32,2%).
Энергетический кризис в Украине: что известно
- Тепловая электростанция работает на угле или газе. С обоими видами топлива сейчас в Украине есть проблемы. Цены на газ рекордно высоки – более 1100 долларов за тысячу кубометров.
- Ситуация с углем в Украине сложная еще с октября. В ноябре запасы угля на складах ТЭС компаний опустились ниже 0,5 миллиона тонн.
- С 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля в Украину. В Москве заявили, что спрос на ресурс вырос у них самих.
- На днях в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину направляются 7 кораблей с углем. Денис Шмыгаль уточнил, что их ожидают в конце ноября или начале декабря.
- Также появились разговоры о веерных отключениях света, но президент и премьер уверяют, что их не будет.