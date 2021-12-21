В 2022 году пенсии будут повышать сразу в 12 этапов

Денежные выплаты для украинских пенсионеров планируют повысить в 2022 году. Перерасчет включает 12 этапов адресного повышения различным категориям пенсионеров.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью.

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Кому следует ожидать повышения пенсии

Лазебная анонсировала, что:

в январе сделают перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты;

женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста.

Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше тех, что начислялись в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%,

– сказала она.

Лазебная сообщила, что дальше будет индексация пенсий с 1 марта. Кроме того, с октября 2022 года расширяются доплаты к пенсии пожилым людям для категории пенсионеров от 70 до 75 лет. Также минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30 – 35 лет будет 3 000 гривен.

Как именно будут меняться пенсионные выплаты

В госбюджете заложили рост прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Минимальная пенсия составит:

с 1 января – 1 934 гривны,

с 1 июля – 2 027 гривен,

с 1 декабря – 2 093 гривны.

Какие изменения произошли в 2021 году

Украинские пенсионеры в 2021 году впервые с 2014 года смогли ощутить улучшение. Средний размер соцвыплаты превысил сумму фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С 1 декабря средняя пенсия выросла до 3 980 гривен. Она превысила фактический прожиточный минимум, который составляет 3 723 гривны, на 257 гривен.

Так, с 1 декабря 2021 года выросла пенсия для таких категорий:

пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 1 854 гривен до 1 934 гривен (на 80 гривен);

неработающих пенсионеров, которые старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) – с 2 400 гривен до 2 600 гривен (200 гривен).

Кроме этого, повысили на 800 гривен максимальный размер пенсии – с 18 540 гривен до 19 340 гривен. Минимальную пенсию установили на уровне 1 934 гривны.

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