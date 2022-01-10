В 2021 году Украина увеличила производство электроэнергии более чем на 5%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины увеличилось. В 2021 году цифра выросла на 5,2%, по сравнению с 2020 годом.

Производство электроэнергии составило 156,576 миллиарда киловатт-часов. Цифра увеличилась на 7 миллиардов 719,5 миллионов киловатт-часов.

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Производство электроэнергии на АЭС увеличилось более чем на 13%

Атомные электростанции за 2021 год увеличили производства электроэнергии на 13,1% – до 86 миллиардов 205,4 миллиона киловатт-часов. За этот период электроэнергию выработали:

на Запорожской – 5 миллиардов 457,5 миллионов киловатт-часов;

на Южно-Украинской – 18,626 миллиарда киловатт-часов;

на Ровненской – 18 миллиардов 827,3 миллиона киловатт-часов;

на Хмельницкой – 13 миллиардов 294,6 миллиона киловатт-часов.

На тепловых электростанциях производство уменьшилось на 5,9%, а на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – на 32,7%.

Производственная деятельность электроэнергетических предприятий за 2021 год / инфографика Минэнергетики

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году увеличили производство электроэнергии альтернативными источниками – на 15,3%. Больше всего электроэнергии выработали АЭС – более 55%, доля других источников:

ТЭС и ТЭЦ – более 29%.

ГЭС и ГАЭС – 6,7%;

из возобновляемых источников – 8%.

В целом украинцы в 2021 году начали потреблять электроэнергии на 5,8% больше, а промышленность – на 6%. Известно, что экспорт электроэнергии в Украине сократился на 26,5%. За 2021 год это число составляет 3 496,3 миллиона киловатт-часов.

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