Производство электроэнергии составило 156,576 миллиарда киловатт-часов. Цифра увеличилась на 7 миллиардов 719,5 миллионов киловатт-часов.
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Производство электроэнергии на АЭС увеличилось более чем на 13%
Атомные электростанции за 2021 год увеличили производства электроэнергии на 13,1% – до 86 миллиардов 205,4 миллиона киловатт-часов. За этот период электроэнергию выработали:
- на Запорожской – 5 миллиардов 457,5 миллионов киловатт-часов;
- на Южно-Украинской – 18,626 миллиарда киловатт-часов;
- на Ровненской – 18 миллиардов 827,3 миллиона киловатт-часов;
- на Хмельницкой – 13 миллиардов 294,6 миллиона киловатт-часов.
На тепловых электростанциях производство уменьшилось на 5,9%, а на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – на 32,7%.
Производственная деятельность электроэнергетических предприятий за 2021 год / инфографика Минэнергетики
По сравнению с 2020 годом, в 2021 году увеличили производство электроэнергии альтернативными источниками – на 15,3%. Больше всего электроэнергии выработали АЭС – более 55%, доля других источников:
- ТЭС и ТЭЦ – более 29%.
- ГЭС и ГАЭС – 6,7%;
- из возобновляемых источников – 8%.
В целом украинцы в 2021 году начали потреблять электроэнергии на 5,8% больше, а промышленность – на 6%. Известно, что экспорт электроэнергии в Украине сократился на 26,5%. За 2021 год это число составляет 3 496,3 миллиона киловатт-часов.
Потребление электроэнергии сократят: что известно
- В конце 2021 года Украина утвердила план действий по энергоэффективности до 2030 года.
- Согласно ему, наше государство должно сократить потребление энергии.
- По прогнозам, уже через 8 лет потребление первичной энергии сократится на 22,3%, а конечной – на 17,1%.