Россия, по словам Зеркаль, пытается шантажировать Европу из-за попытки запустить "Северный поток-2" без сертификации. Однако у этого трубопровода вдвое меньшие транзитные мощности, чем у украинской ГТС.

Обратите внимание Кощунство, – в Минэнерго ответили Путину на заявления об украинской ГТС

Украинская ГТС мощнее

По словам Ланы Зеркаль, российский шантаж очевиден. "Газпром" предлагает до конца 2021 года транспортировать в Европу 5,6 миллиарда кубометров газа. В то же время за этот же период газотранспортная система может прокачать до 11 млрд кубометров. Однако закупать украинские транзитные мощности Кремль не собирается.

Они ее не используют, потому что они хотят, чтобы запустились "потоки", которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях",

– заявила Зеркаль.

По словам заместителя министра энергетики, Россия использует газ как метод политического влияния.

Обратите внимание! Из-за отказа России покупать дополнительные транзитные мощности, в Европе сократились запасы газа, а соответственно и выросли цены. Еженедельно стоимость голубого топлива бьет рекорды. Эксперты предполагают, что таким образом Москва добивается запуска "Северного потока-2".