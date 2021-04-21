В первом квартале 2021 года чистая прибыль Ощадбанка составила 252 миллиона гривен. Интересно, что в прошлом году этот показатель равнялся 2,63 миллиарда гривен.

В то же время операционная прибыль банка составила 2,1 миллиарда гривен, что на 2,3 миллиарда гривен больше, чем в первом квартале 2020 года.

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Положительный финансовый результат достигнут в том числе за счет роста чистого процентного дохода Ощадбанка до 2,9 миллиарда гривен, что на 1,4 миллиарда гривен (или на 96%) больше показателя в первом квартале 2020. Рост вызван увеличением процентного спрэда, объем которого на конец квартала составил 7%,

– отметили в банке.

Чистый комиссионный доход Ощадбанка по результатам квартала составляет 1,4 миллиарда гривен. Это на 342 миллиона гривен (на 32,1%) больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Несмотря на продолжение экономической нестабильности, вызванной коронакризисом, рост активов банка в течение отчетного периода составил 21 миллиард гривен (или 9%). Сейчас они составляют 255 миллиардов гривен.

Также наблюдался рост депозитного портфеля Ощадбанка, который на конец марта 2021 года составлял 209 миллиардов гривен. Отмечается, что в течение первого квартала он вырос на 12,1%, или на 22 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Ощадбанк по итогам работы в 2020 году получил 2,8 миллиарда гривен чистой прибыли, что на 2,5 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году (255 миллионов гривен).