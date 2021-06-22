В 2021 году пенсии повысят еще несколько раз: когда следующий перерасчет

До конца 2021 года еще несколько раз произойдет повышение пенсий. Перерасчет денежных выплат будут проводить в 5 этапов.

Первое повышение запланировано на 1 июля. Отметим, что Пенсионный фонд пересматривал пенсии уже 5 раз.

Важно Пенсионный возраст в Украине повысят, потому что он самый низкий в Европе: правда ли это

Какие изменения произойдут в июле

Перерасчет выплат будут проводить через повышение прожиточного минимума, будет происходить:

повышение минимальной пенсии по возрасту;

доплата сверх нормы за стаж.

Уже в июле установят 100 гривен доплаты для тех, кто вышел на пенсию в 2020 году. В то же время речь идет о тех, чьи выплаты не повышали и не индексировались.

Перерасчет в октябре и декабре: что известно

С 1 октября 2021 года установят выплаты в сумме до 400 гривен лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Также запланирован минимальный размер пенсии – 2 500 гривен.

С 1 декабря 2021 года вырастет минимальная пенсия по возрасту и состоится доплата за сверхурочный стаж. Кроме этого, вырастут размеры надбавок, доплат, повышений и минимальных пенсионных выплат.

С 1 апреля для работающих пенсионеров пересчитали пенсии . Средний размер повышения составил 193 гривны 32 копейки.

В то же время минимальная зарплата вырастет от 6 тысяч гривен до 6 500 гривен. А минимальная пенсия для людей старше 65 лет – до 2 600 гривен.



Перерасчет пенсий в 2021 году / Инфографика Пенсионного фонда Украины