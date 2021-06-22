Первое повышение запланировано на 1 июля. Отметим, что Пенсионный фонд пересматривал пенсии уже 5 раз.
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Какие изменения произойдут в июле
Перерасчет выплат будут проводить через повышение прожиточного минимума, будет происходить:
- повышение минимальной пенсии по возрасту;
- доплата сверх нормы за стаж.
Уже в июле установят 100 гривен доплаты для тех, кто вышел на пенсию в 2020 году. В то же время речь идет о тех, чьи выплаты не повышали и не индексировались.
Перерасчет в октябре и декабре: что известно
С 1 октября 2021 года установят выплаты в сумме до 400 гривен лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Также запланирован минимальный размер пенсии – 2 500 гривен.
С 1 декабря 2021 года вырастет минимальная пенсия по возрасту и состоится доплата за сверхурочный стаж. Кроме этого, вырастут размеры надбавок, доплат, повышений и минимальных пенсионных выплат.
В то же время минимальная зарплата вырастет от 6 тысяч гривен до 6 500 гривен. А минимальная пенсия для людей старше 65 лет – до 2 600 гривен.
Перерасчет пенсий в 2021 году / Инфографика Пенсионного фонда Украины