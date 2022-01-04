В 2021 году госбюджет Украины получил "лишние" почти 2%, – Госказначейство
4 января 2022 , 19:38Читати новину українською
Источник:ГКСУ
В 2021 году доходы в государственный бюджет составили 1,298 триллиона гривен. Этот показатель на 1,8%, или 23,2 миллиарда гривен больше чем планировалось.
В то же время цифры 2021 года превысили 2022 год на 222,5 миллиарда гривен или на 20,7%. Соответствующие данные обнародовала Государственная казначейская служба Украины во вторник, 4 января.
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План на 2021 год был установлен на уровне 1,28 триллиона гривен,
– сообщили в ГКСУ.
В частности, перевыполнили план:
- Налоговая – на 18,4 миллиарда гривен, или на 3,1%;
- Таможенная служба – на 12,6 миллиарда гривен, или на 3,2%.
Кроме этого, план по доходам общего фонда госбюджета перевыполнен на 29,9 миллиарда гривен, или на 2,8%, а специального недовыполнен на 6,7 миллиарда гривен, или на 3,1%.Обратите внимание!
Госбюджет-2022: главные цифры
- прогноз номинального ВВП – 5 триллионов 368,7 миллиарда гривен, его реальный рост – на уровне – 3,8%;
- индекс потребительских цен – 106,2%;
- доходы – в сумме 1 триллион 332,4 миллиарда гривен;
- расходы – в сумме 1 триллион 497 миллиардов гривен;
- возврат кредитов – в сумме 10,28 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 8%);
- предоставление кредитов – в сумме 23,74 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 57,9%);
- предельный объем дефицита – 188,798 миллиарда.