В 2021 году госбюджет Украины получил "лишние" почти 2%, – Госказначейство

В 2021 году доходы в государственный бюджет составили 1,298 триллиона гривен. Этот показатель на 1,8%, или 23,2 миллиарда гривен больше чем планировалось.

В то же время цифры 2021 года превысили 2022 год на 222,5 миллиарда гривен или на 20,7%. Соответствующие данные обнародовала Государственная казначейская служба Украины во вторник, 4 января.

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План на 2021 год был установлен на уровне 1,28 триллиона гривен,

– сообщили в ГКСУ.

В частности, перевыполнили план:

Налоговая – на 18,4 миллиарда гривен, или на 3,1%;

Таможенная служба – на 12,6 миллиарда гривен, или на 3,2%.

Кроме этого, план по доходам общего фонда госбюджета перевыполнен на 29,9 миллиарда гривен, или на 2,8%, а специального недовыполнен на 6,7 миллиарда гривен, или на 3,1%.

Госбюджет-2022: главные цифры

прогноз номинального ВВП – 5 триллионов 368,7 миллиарда гривен, его реальный рост – на уровне – 3,8%;

индекс потребительских цен – 106,2%;

доходы – в сумме 1 триллион 332,4 миллиарда гривен;

расходы – в сумме 1 триллион 497 миллиардов гривен;

возврат кредитов – в сумме 10,28 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 8%);

предоставление кредитов – в сумме 23,74 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 57,9%);

предельный объем дефицита – 188,798 миллиарда.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что дефицит госбюджета в январе – ноябре составил 1,4% ВВП при запланированных в законе о госбюджете 5,5%.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала