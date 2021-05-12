В ГНС рассказали, сколько в целом задекларировали украинские миллионеры, и где проживает наибольшее их количество.
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В Украине больше 8 тысяч миллионеров и 1 миллиардер
Доходы, полученные в 2020 году, в сумме свыше 1 миллиона гривен официально задекларировал 8 451 человек. Кроме того, только 1 человек задекларировал свыше 1 миллиарда гривен. Это – житель Киева.
Наибольшее количество миллионеров проживает
- в Киеве – 3 375 человек,
- Днепропетровской области – 684 человека,
- Харьковской – 595,
- Киевской – 540.
В целом за год украинские миллионеры получили доход на сумму 70,4 миллиарда гривен и оплатили 1,6 миллиарда гривен налогов и 0,2 миллиарда гривен военного сбора.
Наибольшую сумму к уплате в бюджет определено жителем Киева с доходов, полученных за пределами Украины, – почти 80 миллионов гривен, в частности налога на доходы физических лиц – 66,5 миллиона гривен и военного сбора – 11,1 миллиона гривен,
– отметили в ГНС.
В целом доходы за 2020 год задекларировали 472 тысячи украинцев.