В ГНС рассказали, сколько в целом задекларировали украинские миллионеры, и где проживает наибольшее их количество.

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В Украине больше 8 тысяч миллионеров и 1 миллиардер

Доходы, полученные в 2020 году, в сумме свыше 1 миллиона гривен официально задекларировал 8 451 человек. Кроме того, только 1 человек задекларировал свыше 1 миллиарда гривен. Это – житель Киева.

Наибольшее количество миллионеров проживает

в Киеве – 3 375 человек,

Днепропетровской области – 684 человека,

Харьковской – 595,

Киевской – 540.

В целом за год украинские миллионеры получили доход на сумму 70,4 миллиарда гривен и оплатили 1,6 миллиарда гривен налогов и 0,2 миллиарда гривен военного сбора.

Наибольшую сумму к уплате в бюджет определено жителем Киева с доходов, полученных за пределами Украины, – почти 80 миллионов гривен, в частности налога на доходы физических лиц – 66,5 миллиона гривен и военного сбора – 11,1 миллиона гривен,

– отметили в ГНС.

В целом доходы за 2020 год задекларировали 472 тысячи украинцев.

Обратите внимание! Журнал Forbes недавно обнародовал новый рейтинг самых богатых украинцев. Состояние олигарха Рината Ахметова составило 7,6 миллиарда долларов, что на 2,8 миллиарда больше, чем в 2020 году. Между тем пятый президент Петр Порошенко покинул пятерку богачей.