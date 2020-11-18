Кабинет Министров Украины предоставил гарантии Укравтодора на 5 миллиардов гривен для ремонта дорог в большинстве областей Украины. Кроме того, Министерство инфраструктуры планирует привлечь еще более 5 миллиардов от международных партнеров для ремонта дорог в Луганской области.

Также Кабинет Министров Украины 18 ноября утвердил перечень дорог, которые планируют отремонтировать еще в 2020 году. Об этом сообщает 24 канал.

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Правительство предоставило гарантии Укравтодору для внутренних заимствований на 5 миллиардов гривен. Срок заимствования – 15 лет. За эти деньги отремонтируют дороги в 18 областях.

В каких областях будут ремонтировать дороги в 2020 году:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганска,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровненская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черниговская области.

Ремонт дорог в Луганской области

Министерство инфраструктуры Украины также договорилось о привлечении более 5 миллиардов гривен для ремонта дорог в Луганской области. Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, это 65 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития, а также 100 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Эти деньги направят на капитальный ремонт трех дорог: