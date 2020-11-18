Укравтодор получит еще 10 миллиардов на ремонты дорог в 18 областях
Кабинет Министров Украины предоставил гарантии Укравтодора на 5 миллиардов гривен для ремонта дорог в большинстве областей Украины. Кроме того, Министерство инфраструктуры планирует привлечь еще более 5 миллиардов от международных партнеров для ремонта дорог в Луганской области.
Также Кабинет Министров Украины 18 ноября утвердил перечень дорог, которые планируют отремонтировать еще в 2020 году. Об этом сообщает 24 канал.
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Правительство предоставило гарантии Укравтодору для внутренних заимствований на 5 миллиардов гривен. Срок заимствования – 15 лет. За эти деньги отремонтируют дороги в 18 областях.
В каких областях будут ремонтировать дороги в 2020 году:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганска,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
Ремонт дорог в Луганской области
Министерство инфраструктуры Украины также договорилось о привлечении более 5 миллиардов гривен для ремонта дорог в Луганской области. Об этом сообщает правительственный портал.
В частности, это 65 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития, а также 100 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Эти деньги направят на капитальный ремонт трех дорог:
- Н-26 Чугуев – Меловое;
- Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск;
- Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут.
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