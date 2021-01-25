Из государственного бюджета Украины в 2020 году не использовали более 67 миллиардов гривен. Больше всего план расходов не выполнили в Минздраве и Минсоцполитики.

Источник: Счётная палата

В то же время был перевыполнен план доходов бюджета на 9 миллиардов гривен. Об этом рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

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Недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств привели к невыполнению плана расходов на 5% — 67,3 миллиарда гривен,

– заметил он.

Какие ведомства не выполнили план расходов

Минздрав – на 10,5 миллиардов гривен;

Минсоцполитики – на 5,8 миллиарда гривен;

Государственное агентство автомобильных дорог Украины – на 4 миллиарда гривен;

Минэкономразвития – на 3,8 миллиарда гривен;

МОН – на 3,7 миллиарда гривен;

МВД – на 2,9 миллиарда гривен;

Минобороны – на 1,6 миллиарда гривен.

"По устоявшейся практике некоторые расходы "осваиваются" в конце года. В течение года отдельные расходы были меньше запланированных, а в декабре – вдвое больше среднемесячных. А это увеличивает риски неэффективного использования средств", – подчеркнул Пацкан.

Дефицит госбюджета меньше плана

Из-за невыполнения плана расходов дефицит Госбюджета на 83,4 миллиарда гривен меньше плана и составил 217 миллиардов гривен, что в пределах установленного в законе предельного объема – 298 миллиардов гривен.

Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет,

– сказал глава Счетной палаты.

Доходы государственного бюджета превысили план

Кроме этого, Пацкан добавил, что доходы Государственного бюджета в 2020 году составили 1 триллион 76 миллиардов гривен, что на 9 миллиардов гривен больше плана.



Государственный бюджет 2020 / Инфографика Счетной палаты