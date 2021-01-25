Из Госбюджета-2020 не использовали десятки миллиардов гривен: кто не выполнил план расходов
Из государственного бюджета Украины в 2020 году не использовали более 67 миллиардов гривен. Больше всего план расходов не выполнили в Минздраве и Минсоцполитики.
Источник: Счётная палата
В то же время был перевыполнен план доходов бюджета на 9 миллиардов гривен. Об этом рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
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Недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств привели к невыполнению плана расходов на 5% — 67,3 миллиарда гривен,
– заметил он.
Какие ведомства не выполнили план расходов
- Минздрав – на 10,5 миллиардов гривен;
- Минсоцполитики – на 5,8 миллиарда гривен;
- Государственное агентство автомобильных дорог Украины – на 4 миллиарда гривен;
- Минэкономразвития – на 3,8 миллиарда гривен;
- МОН – на 3,7 миллиарда гривен;
- МВД – на 2,9 миллиарда гривен;
- Минобороны – на 1,6 миллиарда гривен.
"По устоявшейся практике некоторые расходы "осваиваются" в конце года. В течение года отдельные расходы были меньше запланированных, а в декабре – вдвое больше среднемесячных. А это увеличивает риски неэффективного использования средств", – подчеркнул Пацкан.
Дефицит госбюджета меньше плана
Из-за невыполнения плана расходов дефицит Госбюджета на 83,4 миллиарда гривен меньше плана и составил 217 миллиардов гривен, что в пределах установленного в законе предельного объема – 298 миллиардов гривен.
Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет,
– сказал глава Счетной палаты.
Доходы государственного бюджета превысили план
Кроме этого, Пацкан добавил, что доходы Государственного бюджета в 2020 году составили 1 триллион 76 миллиардов гривен, что на 9 миллиардов гривен больше плана.
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