Европейские банки хранят в оффшорах 14% своей прибыли

Налоговая обсерватория Европейского Союза в своем отчете отметила, что крупнейшие банки Европы ежегодно размещают в "налоговых приютах" в среднем 20 миллиардов евро. Это 14% от их общей прибыли.

Показательные данные Налоговой обсерватории ЕС

В отчете Налоговой обсерватории ЕС отмечается, что прибыль на одного сотрудника в "налоговых приютах" была намного выше, чем в других странах, при этом дочерние компании в "налоговых приютах" сообщали о высокой доходности и рентабельности.

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Около 65% прибыли банков было получено за рубежом через аффилированные лица в период с 2014 по 2020 год. Также исследователи документально зафиксировали несоответствие между странами, в которых фиксировалась прибыль и странами, где находились сотрудники.

Что такое "налоговый приют" "Налоговый приют" – один из видов свободных экономических зон, которые принадлежат к сервисным свободно-экономическим зонам, особенностью которых является создание для предпринимателей благоприятного валютно-финансового и фискального режима, высокий уровень и законодательные гарантии банковской и коммерческой секретности, лояльность государственного регулирования.

Синоним к термину "налоговый приют" – оффшорный центр, безналоговая зона, налоговая гавань.

Данные из Википедии . "Налоговый приют" – один из видов свободных экономических зон, которые принадлежат к сервисным свободно-экономическим зонам, особенностью которых является создание для предпринимателей благоприятного валютно-финансового и фискального режима, высокий уровень и законодательные гарантии банковской и коммерческой секретности, лояльность государственного регулирования.Синоним к термину "налоговый приют" – оффшорный центр, безналоговая зона, налоговая гавань.

В каких странах регистрировали прибыль банки

В отчете рассматривается деятельность 36 системных европейских банков со штаб-квартирами в 11 странах Европы.СейчасБагамы, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гернси, Гибралтар, Гонконг, Ирландия, остров Мэн, Джерси, Кувейт, Люксембург, Макао, Мальта, Маврикий, Панама, Катар.

25% прибыли банков регистрируется в странах, где налоговая ставка ниже 15%.

Взятые вместе, эти свидетельства указывают на значительное присутствие и стабильное использование налоговых приютах европейскими банками в течение многих лет,

– говорится в отчете Налоговой обсерватории ЕС.

Согласно данным Фонда налогообложения, средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. Европа имеет самый низкий региональный показатель – около 20%. Обратите внимание на то, что в Ирландии ставка налога на прибыль корпораций составляет только 12,5%.

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Прибыльность банков в "налоговых приютах"

Налоговая обсерватория ЕС отмечает, что прибыльность банков в "налоговых приютах" аномально высокая: 238 тысяч евро на сотрудника по сравнению с примерно 65 тысячи евро в странах, которые не являются приютами.

Это говорит о том, что прибыль, регистрируется в налоговых приютах, в основном перемещается из других стран, где происходит производство услуг,

– говорится в отчете.

Стоит отметить, что несколько банков имеют достаточно высокое присутствие в "налоговых приютах". Поскольку существует часть банков, использующих не одну страну для этого, а "размешивает средства" сразу в нескольких таких "приютах".

Сколько процентов прибыли резервировали банки

HSBC зарезервировал в среднем 58% своего дохода до налогообложения в налоговых приютах в период с 2014 по 2020 год.

зарезервировал в среднем до налогообложения в налоговых приютах в период с 2014 по 2020 год. Standard Chartered зарезервировал около трети своей прибыли до налогообложения в "налоговых приютах".

зарезервировал до налогообложения в "налоговых приютах". Deutsche Bank, Nord LB и RBS – в среднем более 20%.

, что Bankia, Erste, Nykredit Realkredit, Swedbank и Banco Sabadell – не регистрировали свою прибыль в "налоговых приютах" в течение семилетнего периода выборки.