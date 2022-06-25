По ее словам, в настоящее время 12 стран ЕС частично или полностью отключены от российского газа. Об этом она заявила 24 июня во время дебатов в Европейском совете.

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У ЕС план на случай непредвиденных обстоятельств

Кая Каллас отметила, что план ЕС на случай непредвиденных обстоятельств, составленный в начале года, может потребоваться в любое время. И государства-члены должны убедиться в том, что их национальные планы готовы к реализации.

27 июня министры энергетики ЕС снова встретятся в Люксембурге, чтобы обсудить состояние энергетического рынка и безопасность поставок в Европу.

Приближаются переговоры по импорту газа из Азербайджана

Также Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала о победах в закупках энергии.

На прошлой неделе мы достигли соглашения с Израилем и Египтом об увеличении поставок газа, мы только что углубили наше сотрудничество с Норвегией, и переговоры по импорту газа из Азербайджана близятся к завершению.

– сообщила она.

Она убеждена, что закупки газа требуют единодушия и скоординированных действий государств-членов ЕС и добавила, что манипуляции и шантаж со стороны страны-агрессоры также влияют на рост цен на газ и электричество.

Манипуляции и шантаж России также поддерживают рост цен на газ, что в свою очередь влияет на счета за электроэнергию. Чтобы смягчить последствия роста цен и, в частности, защитить менее застрахованных, Комиссия выпустила рекомендации для государств-членов еще в октябре,

– подчеркнула Симсон.

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