1,06 миллиарда долларов за неделю: Нацбанк нарастил продажу валюты

Нацбанку удалось нарастить продажу валюты в течение недели. Объем составляет 1,06 миллиарда долларов.

НБУ в период с 13 по 17 июня удалось приобрести 6,6 миллиона долларов. Об этом стало известно 17 июня.

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Нацбанк увеличил продажу валюты

Нацбанк после нескольких недель сокращения снова нарастил продажу валюты на рынке, на этой неделе объем составил 1,06 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

А приобрел Нацбанк на этой неделе несколько меньше, по сравнению с прошлой, когда регулятор продал 826 миллионов долларов.

В целом с начала 2022 года НБУ продал уже 11,2 миллиарда долларов и 1,8 миллиарда евро. Приобрел Нацбанк взамен 1,8 миллиарда долларов и 110 миллионов евро.

Рекордный объем с начала полномасштабной войны НБУ продал в конце мая. Сумма составила 1,4 миллиарда долларов. После этого Нацбанк начал сокращать объемы продаж валюты.

Как банки будут работать в День Конституции

27 и 28 июня банки будут работать в обычном режиме. В то же время суббота 2 июля будет выходным днем.

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