На 10 украинских ТЭС запасы угля не дотягивают до минимальных

По состоянию на 10 ноября десять украинских теплоэлектростанций не имеют минимальных запасов угля. Кроме того, 25 энергоблоков сейчас простаивают из-за отсутствия топлива.

О критической ситуации на ТЭС в сети со ссылкой на данные Минэнерго сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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На 10 ТЭС запасы угля не дотягивают до минимальных

По состоянию на 10 ноября гарантированные (минимальные) запасы угля не были соблюдены на 10 из 12 украинских ТЭС.

Запасы угля не дотягивают до минимальных на таких станциях:

группа ДТЭК – 6 ТЭС: Кураховская, Ладыжинская, Добротворская, Бурштынская, Запорожская, Приднепровская;

Центрэнерго – 3 ТЭС: Змиевская, Трипольская, Углегорская;

Донбассэнерго – 1 ТЭС: Славянская.

Герус подчеркнул, что соблюдение запасов – одно из условий лицензионной деятельности предприятий.



Запасы уголь на украинских ТЭС / инфографика Минэнерго

25 простаивают из-за отсутствия топлива

По информации Укрэнерго, 25 энергоблоков сейчас простаивают из-за отсутствия топлива. По этой причине больше всего энергоблоков остановили работу в государственной Змиевской ТЭС, там работает только один энергоблок.

Углегорская ТЭС остановила 4 блока, а Трипольская – 3. Они также относятся к Центрэнерго.

На аварийных ремонтах находятся по два энергоблока на Кураховской и Бурштынской ТЭС ДТЭК.



Состояние энергоблоков украинских ТЭС / инфографика Укрэнерго

В Украине ухудшается ситуация с накоплением угля. По состоянию на 8 ноября запасы угля на складах ТЭС опустились ниже 0,5 миллиона тонн. За месяц они сократились на 33%.

Текст сообщения Андрея Геруса:

По данным Минэнерго, по состоянию на 10 ноября гарантированные (минимальные) запасы угля не были соблюдены на 10 ТЭС. Из них:

группа ДТЭК 6 ТЭС (Кураховская, Ладыжинская, Добротворская, Бурштынская, Запорожская, Приднепровская)

Центрэнерго 3 ТЭС (Змиевская, Трипольская, Углегорская)

Донбассэнерго 1 ТЭС (Славянская)

Соблюдение гарантированных запасов – это не "планы", это одно из условий лицензионной деятельности, которая безусловно должна выполняться, это правило, обязательное к исполнению каждой законопослушной компанией.