Новые мутации коронавируса

Аналитики считают, если подтвердится, что штамм омикрон заразнее дельты, но вызывает менее тяжелое заболевание, это неплохая новость. Мировая экономика перебалансируется ближе к допандемическому состоянию путем роста сервисов – ритейла, фитнесов, ресторанов – и прибавят 0,4 процентных пунктира к всемирному прогнозу Bloomberg на 2022 год. В настоящее время он составляет 4,7%.

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Драматический прогноз

Однако если появится одновременно более заразный и опасный штамм, динамика мировой экономики будет похожа на второй квартал 2020 года с сокращением до 10% в наиболее чувствительных отраслях.

Экономическая ситуация в США

Высокий уровень инфляции

Уровень инфляции в США существенно превышает прогноз, поэтому эксперты предполагают, что в 2022 году может сложиться похожая ситуация. Прогноз был на уровне 2% годовых, однако в настоящее время инфляция составляет 7% годовых.

Прогнозируемо в 2022 году инфляция спадет до 3% годовых, однако в случае неблагоприятного сочетания факторов главная экономика мира подойдет поближе к стагфляции, считают в Bloomberg.

Обратите внимание! Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

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Жесткая монетарная политика ФРС

Также аналитики Bloomberg считают, что для рынков жесткая политика Федеральной резервной системы США (ФРС) означает бедствие, особенно если на них образуются "пузыри". Если в 2022 году регулятор трижды повысит учетную ставку и заявит о готовности дойти до 2,5%, то 2023 год США встретят рецессией.

Что такое учетная ставка Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Изменение учетной ставки, в свою очередь, важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Интересно! В Украине 9 декабря НБУ повысил учетную ставку до 9% из - за инфляционного давления. Ведь по результатам ноября 2021 года инфляция составила 10,3% годовых и, несмотря на замедление против сентября и октября, все еще намного выше среднесрочной цели в 5±1%.

Проседание развивающихся рынков

Повышенные ставки США означают приток денег в долларовые активы и отток с развивающихся рынков. Но такие экономики имеют разную степень уязвимости к этому перетоку, поэтому:

в Саудовской Аравии он минимален,

в Аргентине, Турции и Бразилии – максимальный.

Проблемы Китая

Аналитики считают, что если Китай не сможет уладить последствия кризиса в секторе экономики, речь идет о застройщике Evergrande, а также продолжит придерживаться политики "нулевой толерантности" к коронавирусу независимо от штамма, рост ВВП может существенно замедлиться.

Следовательно, базовый прогноз составляет 5,7%, а в случае не изменения политики замедлится до 3%. Такой медленный рост ВВП может не только повлиять на так называемый "эффект домино" в мировой экономике, но и на политику ФРС.

Также напомним, что недавно экономические эксперты прогнозировали развитие стагфляции в стране. Все из-за сокращения производства и роста цен.

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Нестабильность в Европе

Речь идет не только о факторе Украины, но и о президентских выборах во Франции и Италии. Если в этих ключевых экономиках победят евроскептики, цена заимствования для них повысится, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктов, как в прошлый финансовый кризис, наступит рецессия.

Следует отметить, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании. Эксперты считают, что рецессия способна отобрать у еврозоны не менее 4% ВВП.

Что такое экономическая рецессия Рецессия – фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек (неблагоприятного шока спроса). Она характеризуется нулевым ростом валового национального продукта (стагнация) или его падением в течение более полугода.

Проблемы Brexit

Полномасштабная торговая война между ЕС и Великобританией маловероятна, но проблемы на таможенных границах вполне возможны. Они еще больше поднимут вверх потребительские цены, считают эксперты.

Рост цен на еду

Положение с доступностью пищи обещает быть хуже, чем в кризис арабской весны 2011 года, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир, прогнозируют аналитики. Это означает риск новой нестабильности в макрорегионе.

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Геополитика

Свертывание экстренных стимулов

В 2022 году, по оценке UBS, правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Особенно сильно этот фактор отразится на экономиках Великобритании, Италии, Канады и Японии.

Война сверхдержав

Главный ужасный сценарий – война сверхдержав. Но на мировую экономику не менее повлияет и новая торговая война между США и Китаем, и новый кризис с поставкой полупроводников из Тайваня. Не стоит недооценивать потенциал регионального напряжения, например, в Турции или Бразилии накануне октябрьских выборов.