10% самых богатых американцев владеют почти 90% всех акций США

Наиболее состоятельные 10% американцев владеют рекордным показателем акций США за всю историю наблюдений – 89%. Остальные же американцы владеют лишь около 11% акций против 12%, которые они имели до пандемии.

Как выросло состояние в период пандемии

Согласно аналитике Федеральной резервной системы США за период пандемии разные слои населения смогли увеличить свое состояние следующим образом:

1% самых богатых американцев – на 6,5 триллиона долларов в корпоративных ценных бумагах и взаимных фондах,

американцев – на 6,5 триллиона долларов в корпоративных ценных бумагах и взаимных фондах, 90% менее состоятельных американцев – на 1,2 триллиона долларов.

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В период между январем 2020 года и июнем 2021 года, акции выросли следующим образом:

у 10% самых богатых американцев – на 43%,

у остальных 90% – на 33%.

Основной источник прибыли

Общее состояние 1% в настоящее время достигли нового рекорда в 32%.

Источником почти 70% их доходов за последние полтора года были акции.

​По этому поводу Стивен Розенталь, сотрудник Urban-Brookings Tax Policy Center отметил, что практически все американцы обладают крохотным процентом акций против львиной части 1% самых богатых.

1% самых богатых имеет много акций, остальные из нас - немного,

– отметил Розенталь.

Трейдерский подход

За время пандемии фондовый рынок стал не только основным источником богатства для американцев, но и источником неравенства. Он практически вдвое вырос с момента своего падения в марте 2020 года и на 40% по сравнению с января 2020 года.

Розенталь также рассказал, что многие из молодых инвесторов вложились в акции уже когда они подорожали. Именно поэтому прибыль инвесторов, участвующих в рынке годами значительнее.

В дополнение, много новых инвесторов имеют трейдерский подход, объясняет эксперт. То есть они быстро покупают и продают акции, часто с использованием долга, надеясь на быстрое обогащение. Несмотря на то, что трейдерская стратегия со временем способна накопить огромное состояние, для большинства она приносит меньшие доходы, чем если бы они просто купили бы и долго держали акции.