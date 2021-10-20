Как выросло состояние в период пандемии

Согласно аналитике Федеральной резервной системы США за период пандемии разные слои населения смогли увеличить свое состояние следующим образом:

1% самых богатых американцев – на 6,5 триллиона долларов в корпоративных ценных бумагах и взаимных фондах,

90% менее состоятельных американцев – на 1,2 триллиона долларов.

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В период между январем 2020 года и июнем 2021 года, акции выросли следующим образом: у 10% самых богатых американцев – на 43%,

у остальных 90% – на 33%.

Основной источник прибыли

Общее состояние 1% в настоящее время достигли нового рекорда в 32%.

Источником почти 70% их доходов за последние полтора года были акции.

​ По этому поводу Стивен Розенталь, сотрудник Urban-Brookings Tax Policy Center отметил, что практически все американцы обладают крохотным процентом акций против львиной части 1% самых богатых.

1% самых богатых имеет много акций, остальные из нас - немного,

– отметил Розенталь.

Интересно! За время пандемии фондовый рынок стал не только основным источником богатства для американцев, но и источником неравенства. Он практически вдвое вырос с момента своего падения в марте 2020 года и на 40% по сравнению с января 2020 года.

Трейдерский подход

Розенталь также рассказал, что многие из молодых инвесторов вложились в акции уже когда они подорожали. Именно поэтому прибыль инвесторов, участвующих в рынке годами значительнее.