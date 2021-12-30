10 дней подряд "Газпром" отказывается от поставки газа через Ямал – Европа
Источник:GSA Platform
Российский "Газпром" 30 декабря отказался бронировать мощности газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу. Компания уже 10 дней не заказывает доступ к трубопроводу.
По этому газопроводу российский газ доставляется в Западную Европу. Однако уже полторы недели ресурс идет по реверсу в Польшу.
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"Газпром" отказывается от поставки газа через Ямал – Европа
Согласно данным системы бронирования, 30 декабря было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали. Она для "Газпрома" является одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
Однако предложение осталось невостребованным, потому что "Газпром" отказался от бронирования.
В целом российская компания не использует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу уже десятый день подряд.Напомним, 20 декабря "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе 2022 года. Тогда же компания заказала только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу.
Россия и транзит газа в Европу: что известно
- С 21 декабря прокачка российского газа в западном направлении по газопроводу Ямал – Европа в Германию была прекращена. А поставки начали в обратном направлении, то есть в Польшу.
- Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва готова увеличивать поставки газа в Европу. Для этого "Газпрому" требуются долгосрочные контракты".
- В то же время Владимир Путин подчеркнул, что дополнительные объемы российского газа начнут транспортировать в Европу, как только запустят "Северный поток-2". Мол, Россия выполнила свою задачу по строительству трубопровода.
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