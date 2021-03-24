Високі тарифи за розрахунки картками в Україні: бізнес просить владу відреагувати

Джерело:24 канал
В Україні тариф за розрахунки платіжними картками у 6 разів вищий, ніж у країнах Євросоюзу. Бізнес об'єднався та виступає за погодження українського законодавства із нормами ЄС у сфері зниження тарифів. Водночас Нацбанк проти цієї ініціативи.
У Києві 24 березня відбулася пресконференція на тему: "Здирництво з боку банків чи економічно обґрунтована ціна – в Україні тариф за розрахунки платіжними картками вищий у 6 разів, ніж у ЄС".
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Ці тарифи у 6 разів більші, ніж у країнах ЄС. Це означає, що кожен українець, який оплачує карткою за товари й послуги, фактично дотує банківський сектор.
Кожна компанія змушена відраховувати приблизно 2% з ціни товару чи послуги (інколи навіть 3%) на користь банків. У країнах ЄС цей показник становить максимум 0,3% (є законодавчі обмеження).
У результаті український тариф підвищує ціну товару чи послуги для споживача, погіршує фінансове становище українців та шкодить бізнесу, зокрема в умовах кризи COVID-19.
Бізнес просить владу врегулювати це питання. Сам ринок не може це зробити, бо 70% послуг еквайрингу надають державні банки, а 99% ринку платіжних систем – 2 гравці.
Понад 300 000 компаній підтримують обмеження тарифу.
Раніше нардеп від "слуги народу" Мар'ян Заблоцький повідомив, що незабаром монобільшість планує обмежити суму комісії, яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами.
Нацбанк у відповідь наголосив на необхідності збереження винятково ринкових підходів до регулювання банківської комісії. Регулятор зазначив, що в ЄС запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж призвело до негативних наслідків.
Там вважають, що в Україні це може призвести до
Альтернативою, вважає Нацбанк, має стати еволюційне та гармонійне зниження комісії банками та платіжними системами.