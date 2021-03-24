В Україні тариф за розрахунки платіжними картками у 6 разів вищий, ніж у країнах Євросоюзу. Бізнес об'єднався та виступає за погодження українського законодавства із нормами ЄС у сфері зниження тарифів. Водночас Нацбанк проти цієї ініціативи.

У Києві 24 березня відбулася пресконференція на тему: "Здирництво з боку банків чи економічно обґрунтована ціна – в Україні тариф за розрахунки платіжними картками вищий у 6 разів, ніж у ЄС".

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Що відомо про тарифи за розрахунки картками в Україні

Ці тарифи у 6 разів більші, ніж у країнах ЄС. Це означає, що кожен українець, який оплачує карткою за товари й послуги, фактично дотує банківський сектор.

Кожна компанія змушена відраховувати приблизно 2% з ціни товару чи послуги (інколи навіть 3%) на користь банків. У країнах ЄС цей показник становить максимум 0,3% (є законодавчі обмеження).

У результаті український тариф підвищує ціну товару чи послуги для споживача, погіршує фінансове становище українців та шкодить бізнесу, зокрема в умовах кризи COVID-19.

Бізнес просить владу врегулювати це питання. Сам ринок не може це зробити, бо 70% послуг еквайрингу надають державні банки, а 99% ринку платіжних систем – 2 гравці.

Понад 300 000 компаній підтримують обмеження тарифу.

Основні тези учасників пресконференції

Висока комісія – це " додатковий податок, який йде до 7 монополістів: 5 банків та 2 платіжних систем".

5 банків та 2 платіжних систем". Ринок розрахунків платіжними картками за 2020 рік зріс на 25% та продовжує розширюватися у зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу.

за 2020 рік у зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу. Натомість комісія не те, що не зменшилася, а навпаки – зросла.

не те, що не зменшилася, а навпаки – Використання POS-терміналів стає невигідним для бізнесу. Плата за інкасацію готівки у місяць за 1 точку становить 1,5 тисячі гривень, за 1 точку – 30 тисяч гривень.

Хоча банки кажуть, що обслуговування терміналів стало для них дорожчим, насправді їхня вартість для установ за останні роки значно зменшилася.

стало для них дорожчим, насправді їхня вартість для установ за останні роки значно зменшилася. Найбільше грошей від високих комісій за використання карток отримують банки-емітети.

від високих комісій за використання карток Представники бізнесу просять владу щонайшвидше розглянути зміни до законопроєкту №4364 у частині зниження ставок еквайрингу та інтерчейнджу. Впроваджувати зміни пропонують поступово. Україна має звертатися до стандартних європейських практик. Від цього виграє весь бізнес.

Що раніше казали у "Слузі народу"

Раніше нардеп від "слуги народу" Мар'ян Заблоцький повідомив, що незабаром монобільшість планує обмежити суму комісії, яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами.

Як на це відреагували в НБУ

Нацбанк у відповідь наголосив на необхідності збереження винятково ринкових підходів до регулювання банківської комісії. Регулятор зазначив, що в ЄС запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж призвело до негативних наслідків.

Там вважають, що в Україні це може призвести до