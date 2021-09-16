Розраховуємо на продовження програми, – Марченко про транш від МВФ у 2021 році
Джерело:24 канал
В Україні очікують на прибуття місії Міжнародного валютного фонду. Держава планує отримати транш від МВФ вже у 2021 році.
Водночас може мовитись й про більш оптимістичний сценарій. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.
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Марченко: Розраховуємо на отримання кількох траншів
"Звичайно, ми розраховуємо на транш ще у цьому році (2021 – 24 канал). Розраховуємо на продовження програми й отримання кількох траншів у наступному році (2022 – 24 канал), – сказав глава Мністерства фінансів.
Сергій Марченко зазначив, що у 2021 році очікують отримати не менше, ніж 700 мільйонів доларів – це один транш. А оптимістичний сценарій – навіть більше.
Бажано отримати базовий сценарій, отримати перший транш. Тому це для нас була б досить якісна історія,
– сказав міністр.
Сергій Марченко про транш від МВФ: дивіться відео 24 каналу
Транш від МВФ: коротко
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна виконала всі умови, передбачені у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.
- Шмигаль розповів, що Кабмін не допускає негативного результату місії, яка повинна прибути в Україну 18 вересня.
- Колишній виконувач обов'язки міністра економрозвитку Павло Кухта зазначив, що Україні можна очікувати позитивного завершення місії, також є перспективи для того, аби протягом кількох років зменшити залежність від МВФ.