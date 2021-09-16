Розраховуємо на продовження програми, – Марченко про транш від МВФ у 2021 році

В Україні очікують на прибуття місії Міжнародного валютного фонду. Держава планує отримати транш від МВФ вже у 2021 році.

Водночас може мовитись й про більш оптимістичний сценарій. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зверніть увагу Перешкод немає, – МВФ дасть Україні транш розміром 750 мільйонів

Марченко: Розраховуємо на отримання кількох траншів

"Звичайно, ми розраховуємо на транш ще у цьому році (2021 – 24 канал). Розраховуємо на продовження програми й отримання кількох траншів у наступному році (2022 – 24 канал), – сказав глава Мністерства фінансів.

Сергій Марченко зазначив, що у 2021 році очікують отримати не менше, ніж 700 мільйонів доларів – це один транш. А оптимістичний сценарій – навіть більше.

Бажано отримати базовий сценарій, отримати перший транш. Тому це для нас була б досить якісна історія,

– сказав міністр.

Місія Міжнародного валютного фонду, яка буде завершальним кроком перед видачею чергового траншу, прибуде в Україну 18 вересня. У Кабміні очікують, що допомога від Фонду надійде наприкінці листопада – у грудні.

Сергій Марченко про транш від МВФ: дивіться відео 24 каналу

Транш від МВФ: коротко