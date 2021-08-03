2,7 мільярда доларів від МВФ: хто ухвалюватиме рішення про розподіл коштів

Рішення про використання коштів, які отримає Україна від Міжнародного валютного фонду ухвалюватиме Міністерство фінансів України, розповіли у Національному банку. Однак, регулятор все-таки надасть свої пропозиції стосовно розподілу 2,7 мільярда доларів.

Коли надійдуть кошти від МВФ

У Нацбанку розповіли, що зарахування коштів в Україну має відбутися вже до кінця серпня. Вони надійдуть на рахунок в НБУ, оскільки він виконує функцію банку-депозитарію. Згідно із законодавством, фінансовим агентом щодо СПЗ, тобто органом, що ухвалюватиме рішення про їхнє використання, є Мінфін, пояснив регулятор.

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Однак, в НБУ відмітили, що нададуть свої пропозиції стосовно використання коштів від МВФ.

Також регулятор зазначив, що цінує партнерські стосунки з МВФ. "Національний банк незмінно дотримується позиції про необхідність продовження співпраці з Фондом, зокрема у межах чинної програми, та виконання Україною всіх взятих на себе зобов'язань", – зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Про яку суму від МВФ йдеться

МВФ виділить кошти у формі спеціальних прав запозичення (СПЗ/SDR) на суму, яка еквівалентна 650 мільярдів доларі для підтримки світової економіки. Україна відповідно до своєї квоти отримає 2,7 мільярда доларів. Детальніше про те, як розподілять 650 мільярдів між усіма країнами, читайте в іншому матеріалі.

2,7 мільярди доларів, які невдовзі надасть МВФ, допоможуть Україні подолати наслідки коронакризи та стимулювати економіку,

– заявив Сергій Никифоров.

Станом на початок червня 2021 року поточний обсяг коштів України на рахунку в МВФ становив 16,74 мільйона СПЗ, що дорівнювало близько 23,9 мільйона доларів.