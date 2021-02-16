Розмови з МВФ щодо вирішення проблем в енергосекторі тривають, – Вітренко

Джерело:Інтерфакс-Україна
Україна та Міжнародний валютний фонд продовжують обговорювати можливі шляхи подолання проблем в енергосекторі. Українська сторона обіцяє скасувати обмеження ціни на газ для населення після березня 2021 року.
Про це виданню в кулуарах форуму Ukraine30 в Києві розповів виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.
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Обговорення не припинялося: ми обговорювали різні підходи й різні рішення тих проблем, які накопичилися в електроенергетиці та газовому секторі,
– зазначив Вітренко.
За його словами, Україна підтверджує зобов'язання скасувати обмеження ціни на газ для населення після березня і для теплокомуненерго в режимі спецобов'язків – після квітня 2021 року.
Однак остаточне рішення щодо цього ще напрацьовується.
"По електроенергії ми напрацьовуємо механізми, що робити на найближче майбутнє і на більш довгостроковий період. Обговорюємо з тим же МВФ", – додав глава Міненерго.
За словами Вітренка, для теплокомуненерго також напрацьовують шляхи для їхнього стабільного розвитку після скасування режиму публічних спеціальних обов'язків (ПСО): "Щоб тарифи до кінця року точно не збільшувалися і щоб потім ми теж не бачили якогось надзвичайного росту", – уточнив глава Міненерго.
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Вітренко зазначив, що вона залежатиме від активних дій уряду.
За певних умов і при певних активних діях уряду можна зробити так, щоб ринковим способом ринкова ціна такого річного продукту не перевищувала 6,99 гривні за кубометр,
– наголосив він.
Керівник Міненерго бачить для цього реальні можливості.