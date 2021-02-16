Україна та Міжнародний валютний фонд продовжують обговорювати можливі шляхи подолання проблем в енергосекторі. Українська сторона обіцяє скасувати обмеження ціни на газ для населення після березня 2021 року.

Про це виданню в кулуарах форуму Ukraine30 в Києві розповів виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

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Що відомо про обговорення проблем в енергосекторі

Обговорення не припинялося: ми обговорювали різні підходи й різні рішення тих проблем, які накопичилися в електроенергетиці та газовому секторі,

– зазначив Вітренко.

За його словами, Україна підтверджує зобов'язання скасувати обмеження ціни на газ для населення після березня і для теплокомуненерго в режимі спецобов'язків – після квітня 2021 року.

Однак остаточне рішення щодо цього ще напрацьовується.

"По електроенергії ми напрацьовуємо механізми, що робити на найближче майбутнє і на більш довгостроковий період. Обговорюємо з тим же МВФ", – додав глава Міненерго.

За словами Вітренка, для теплокомуненерго також напрацьовують шляхи для їхнього стабільного розвитку після скасування режиму публічних спеціальних обов'язків (ПСО): "Щоб тарифи до кінця року точно не збільшувалися і щоб потім ми теж не бачили якогось надзвичайного росту", – уточнив глава Міненерго.

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Ціна на газ з квітня

Вітренко зазначив, що вона залежатиме від активних дій уряду.

За певних умов і при певних активних діях уряду можна зробити так, щоб ринковим способом ринкова ціна такого річного продукту не перевищувала 6,99 гривні за кубометр,

– наголосив він.

Керівник Міненерго бачить для цього реальні можливості.

Що відомо про граничну ціну на газ