Комітет Ради рекомендує парламенту схвалити нові ставки розмитнення "євроблях". Максимальна ціна за розмитнення автівки, привезеної до кінця 2020 року, може становити 1 тисячу євро.

Вже напрацювали 2 законопроєкти про зміни до Податкового і Митного кодексів. Про це заявили на засіданні комітету, повідомляє Укрінформ.

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Що передбачають законопроєкти

Заступник голови комітету Олександр Ковальчук зазначив, що вони передбачають єдиний підхід до розмитнення авто без будь-яких пільг і винятків.

Зміни стосуватимуться усіх машин, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року.

Нардепи пропонують розмитнення "євроблях", які завезли протягом 180 днів, за ставкою, що не перевищує 1000 євро.

Гроші хочуть спрямувати на вакцинацію від COVID-19.

Ми пропонуємо гроші, отримані від розмитнення транспортних засобів, у повному обсязі направити на вакцинацію українців від коронавірусної інфекції, доплату медикам, придбання обладнання тощо,

– наголосив Ковальчук.

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