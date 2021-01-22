Розмитнення "євроблях" до тисячі євро: комітет рекомендує Раді схвалити законопроєкт
Комітет Ради рекомендує парламенту схвалити нові ставки розмитнення "євроблях". Максимальна ціна за розмитнення автівки, привезеної до кінця 2020 року, може становити 1 тисячу євро.
Вже напрацювали 2 законопроєкти про зміни до Податкового і Митного кодексів. Про це заявили на засіданні комітету, повідомляє Укрінформ.
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Що передбачають законопроєкти
- Заступник голови комітету Олександр Ковальчук зазначив, що вони передбачають єдиний підхід до розмитнення авто без будь-яких пільг і винятків.
- Зміни стосуватимуться усіх машин, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року.
- Нардепи пропонують розмитнення "євроблях", які завезли протягом 180 днів, за ставкою, що не перевищує 1000 євро.
- Гроші хочуть спрямувати на вакцинацію від COVID-19.
Ми пропонуємо гроші, отримані від розмитнення транспортних засобів, у повному обсязі направити на вакцинацію українців від коронавірусної інфекції, доплату медикам, придбання обладнання тощо,
– наголосив Ковальчук.
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