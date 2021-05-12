За інформацією статистичного відомства, в березні 2021 року українці сплатили за комунальні послуги 26,9 мільярда гривень (117,7% нарахованих за цей період сум).

Читайте також Зростання тарифів на комуналку: в РНБО зацікавились власниками обленерго і газзбутами

Розмір платіжок українців відчутно зріс

Водночас нарахована сума за житлово-комунальні послуги у березні становила 22,9 мільярда гривень. А це на 46% більше, ніж було у березні 2020 року (15,7 мільярда гривень).

Заборгованість населення досягла рівня 79,3 мільярда гривень, що на 2,8 мільярда гривень менше, ніж у лютому (було 82,1 мільярда гривень).



Як змінювалася сума за компослуги у платіжках / Інфографіка Держстату

Деталі щодо заборгованості населення за компослуги

За даними статистичного відомства, станом на 31 березня заборгованість населення

за постачання та розподіл природного газу становила 30,2 мільярда гривень;

за постачання теплової енергії та гарячої води – 28,7 мільярда гривень;

за постачання та розподіл електричної енергії – 7,8 мільярда гривень;

за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,1 мільярда гривень;

за управління багатоквартирним будинком – 5,4 мільярда гривень;

за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за березень 2021 року не змінилися. Водночас за останній рік тарифи зросли на 22%.